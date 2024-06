L’Ajuntament acceptarà una subvenció de la Generalitat d’un milió d’euros per a l’execució d’esta via que unirà Natzaret, Moreres i El Grau.

Esta intervenció s’emmarca en les actuacions impulsades a València amb motiu de la capitalitat Verda Europea 2024

La Junta de Govern Local ha aprovat hui una subvenció de la Generalitat d’un milió d’euros. Amb esta partida l’Ajuntament finançarà l’execució d’un camí. Per a ciclistes i vianants entre la urbanització existent entre el tram XVI del Jardí del Túria i el Pont de Drassanes.

Intervenció, que s’emmarca en les actuacions impulsades a València amb motiu de la capitalitat Verda Europea 2024. Donarà continuïtat al jardí de l’antic llit del Túria, per la vora dreta del riu existent en l’espai del futur Parc de Desembocadura. Així mateix, connectarà tres zones de la ciutat: Natzaret, Moreres i El Grau.

L’Ajuntament acceptarà la subvenció i iniciarà un expedient de modificació de crèdit per generació d’ingressos. A més, segons l’acord de la Junta de Govern Local, donarà llum verda a la creació d’un projecte de despeses per al seguiment d’esta ajuda sol·licitada pel regidor de Planificació i Gestió Urbana, Juan Giner.

Cal recordar que esta sol·licitud es va aprovar el mes de maig passat, donada la competència de la Generalitat de “col·laborar amb els governs locals per a adoptar mesures de millora dels entorns naturals pròxims a centres urbans o nuclis poblacionals, amb la finalitat de fomentar una major qualitat de vida per als seus ciutadans i assegurar la sostenibilitat”. I que amb l’execució d’este camí per a ciclistes i vianants, l’Ajuntament complix el compromís d’adoptar mesures de sostenibilitat ambiental recollides en el Pacte Verd Europeu que es va aprovar en 2020 amb l’objectiu de fer que la Unió Europea siga climàticament neutral en 2050.