“Es tracta d’un projecte molt important, consensuat amb el veïnat, de més de 230.000 euros”, explica el vicealcalde Sergi Campillo

L’Ajuntament licita un nou jardí al barri al costat del col·legi municipal de Benimaclet

L’Ajuntament de València ha posat en marxa la licitació d’un nou jardí al barri de Benimaclet, concretament entre els carrers Murta, Arquitecte Arnau i Poeta Blas de Otero, i al costat del col·legi públic Benimaclet. “Es tracta d’un projecte molt important, consensuat amb el veïnat, de més de 230.000 euros, que beneficiarà tant a la comunitat educativa com al veïnat”, ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

“Si ahir anunciàvem la remodelació del jardí de la plaça Mare de Déu del Castell, al barri del Cabanyal, hui podem avançar que crearem un nou jardí al barri de Benimaclet”, ha ressaltat el vicealcalde de València sobre el nou projecte d’Ecologia Urbana. L’àmbit d’actuació, entre els carrers Murta, Arquitecte Arnau i Poeta Blas de Otero, i al costat del col·legi públic Benimaclet, té forma rectangular, amb una superfície aproximada de 1.119 m².

El projecte ix a licitació per un import de 232.430,96 euros i un termini d’execució de 3 mesos. Com ha explicat el regidor d’Ecologia Urbana, esta proposta «també va eixir del procés de pressupostos participatius DecidimVLC, que va demanar crear un jardí molt a prop del col·legi municipal, per tant una zona molt adequada per a fer un jardí per al gaudi de la comunitat educativa i en general del veïnat del barri».

El vicealcalde també ha destacat que la proposta compta amb el vistiplau de les entitats de Benimaclet després d’acordar una sèrie de modificacions. “Com és habitual quan redactem els projectes de jardineria, vam fer una reunió amb les entitats del barri de Benimaclet, i les entitats ens demanaren fer una sèrie de canvis. Finalment, este és el projecte que eixirà a licitació, un projecte important de més de 230.000 euros de pressupost base de licitació i esperem que els pròxims mesos la nova zona verda siga una realitat”.

Proposta d’intervenció

La proposta busca la generació d’un espai per al gaudi dels xiquets, amb la conservació de la vegetació existent en la zona d’actuació. Es pretén conservar tots els arbres i arbustos existents en la zona d’actuació, excepte aquells que es troben en mal estat, o que dificulten el manteniment i creixement d’uns altres.

Es proposa també l’establiment d’una zona de transició amb l’edificació existent dins de la parcel·la, i d’un eix principal de circulació per als vianants (eix diagonal). Constitueix el límit del parc pel seu costat oest. Integra les edificacions existents en el disseny del parc. Permet una connexió directa entre el carrer Murta (situada al sud de la parcel·la) i el carrer per als vianants que hi ha entre aquesta parcel·la i el Col·legi Municipal Benimaclet (situada al nord de la parcel·la). Permet un pas directe per a travessar la parcel·la sense necessitat d’interferir directament amb la zona pròpia de joc.

Pel que fa a l’eix principal de circulació per als vianants (eix diagonal), este permetrà reduir la longitud dels recorreguts (aportant fluïdesa). Es converteix en l’eix de circulació per als vianants principal del parc; ajuda a organitzar/estructurar els espais. En tots dos costats d’este passeig se situa una filera d’arbres en escocell, i diversos bancs i butaques, així com la major part de la resta del mobiliari urbà (papereres, cartells informatius…).

L’eix diagonal divideix la zona de joc en dos: La primera situada al nord de l’eix diagonal, i destinada als xiquets més xicotets. Esta zona es troba allunyada del trànsit rodat (està envoltada per carrers per als vianants); la sud de l’eix diagonal, es destina als xiquets de més edat. Esta zona es troba al costat del carrer Murta, amb trànsit rodat; per a protegir aquesta zona del trànsit rodat es genera una barrera vegetal.