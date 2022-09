S’elaborarà un full de ruta per a evitar que la transició ecològica augmente les desigualtats socials

València és una de les cinc ciutats europees triades per a desenvolupar el projecte Fair Local Green Deal. Durant dos anys s’estudiarà com afecten les polítiques mediambientals a la vida de la ciutat a fi d’elaborar un full de ruta que evite que la transició ecològica augmente les desigualtats socials. El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha assenyalat que “l’objectiu del projecte és que els veïns i veïnes de València participen en la presa de decisions de l’Ajuntament en matèria de medi ambient, perquè les polítiques locals facen compatible la protecció del medi ambient i la protecció social”.

A més de València, en el projecte participen Vitòria-Gasteiz, les ciutats poloneses de Wroclaw i Łódź i la ciutat belga de Gant. El compromís adquirit per l’Ajuntament de València per a fer de la capital valenciana una ciutat climàticament neutra en l’horitzó 2030 és un dels motius pels quals ha sigut triada al costat de les altres quatre ciutats europees per a desenvolupar el projecte Fair Local Green Deal durant els pròxims dos anys.

El Fair Local Green Deal és un projecte finançat per la Comunitat Europea i la Fundació Porticus que té com a objectiu fomentar processos participatius i elaborar des de la ciutadania els Acords Verds Locals. Així, a València, la Fundació València Clima i Energia establirà contacte amb els diferents agents socials, inclosos els grups més vulnerables de la població, per a analitzar les polítiques ambientals urbanes existents i plantejar noves, al mateix temps que es promouen la justícia i l’equitat.

Per a Alejandro Ramon “València està compromesa amb la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic, al mateix temps que està compromesa amb les polítiques socials i inclusives. Es tracta de trobar sinergies i vore com els dos objectius poden combinar-se. Volem estudiar quines mesures es poden prendre des de l’administració per a fer que l’ecologia i la justícia social vagen de la mà. Per això volem obrir este procés d’escolta i d’intercanvi d’experiències”.

“Que la ciutat siga finalista per a convertir-se en Capital Verda Europea en 2024 – afig Alejandro Ramon, no és casual. Les nostres actuacions en matèria d’adaptació al canvi climàtic i de foment de la transició energètica poden servir també d’exemple per altres ciutats europees. L’intercanvi d’experiències és molt positiu”.

El regidor ha recordat que amb la vista posada en els compromisos de la Mission València 2030, l’Ajuntament treballa en el disseny de la transició energètica, fomentant l’ús d’energies netes o impulsant la constitució de comunitats energètiques. Al mateix temps s’estan desenvolupant polítiques per a lluitar contra la pobresa energètica i defensar el dret a l’energia com un pilar bàsic de l’estat del benestar. El programa Fair Local Green Deal, un Pacte Verd per a una transició ecològica justa, ha valorat esta implicació de l’administració local en la lluita contra el canvi climàtic i també la predisposició de l’Ajuntament a promoure la participació ciutadana i la cogobernança en la presa de decisions.

“S’ha constatat – destaca Alejandro Ramon- que la ciutadania és més procliu a implicar-se en les polítiques mediambientals quan han sigut consultades i han participat en la presa de decisions. Són els veïns i veïnes de cada barri els qui millor coneixen les seues necessitats i els qui més clar tenen com volen que siga la ciutat en la qual viuen. Al mateix temps, València pot beneficiar-se de les experiències i de les idees que aporten altres ciutats europees. Els problemes de les ciutats d’Europa són molt comunes i podem afrontar solucions de manera conjunta”.

La primera reunió dels responsables del projecte de cadascuna de les cinc ciutats tindrà lloc el 27 i 28 de setembre a Vitòria-Gasteiz. Durant dos anys es treballarà de manera local per a després fer una posada en comú dels cinc municipis pilot. Posteriorment, en el primer semestre de 2024, s’elaborarà un document que recollirà recomanacions que serviran a tots els municipis de la Unió Europea en matèria de polítiques ecològiques i socials.