Un total de 300 comerços de Ciutat Vella podran participar en el Pla de Digitalització, finançat amb fons Next Generation￼

El regidor de Desenvolupament Econòmic, Borja Sanjuán, ha animat les pimes a prendre part en esta iniciativa, “que busca donar eines individualitzades i personalitzades als comerços del centre històric”

Un total de 300 comerços i pimes del districte urbà de Ciutat Vella podran beneficiar-se del Programa de Digitalització de Comerços, que compta amb finançament europeu a través dels fons Next Generation. Les persones interessades (autònoms i pimes) poden sol·licitar ja participar en esta iniciativa, que ha impulsat l’Ajuntament amb la col·laboració de CEV Valencia i de les principals entitats comercials del districte, i l’objectiu del qual, tal com ha explicat el regidor de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Borja Sanjuan, és “impulsar la digitalització del comerç com a element clau per a millorar la competitivitat del sector, i per a fomentar la innovació comercial i l’adaptació als nous hàbits de consum que venen marcats per una societat digitalitzada”.

Sanjuan ha presentat el programa acompanyat per la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, així com per representants de les principals entitats comercials i empresarials del districte de Ciutat Vella i dels dos mercats municipals de la zona, els mercats Central i de Mossén Sorell. Tal com ha subratllat el regidor, “cal aprofitar esta oportunitat: la disjuntiva no és que hi haja transformació digital o no, perquè això ja està en marxa en la nostra societat; sinó que l’opció és aprofitar l’ocasió o deixar-la passar”. De fet, l’edil ha avançat que, una vegada aconseguit el finançament europeu en el marc de l’Estratègia del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència NextGenerationEU per a Ciutat Vella, l’Ajuntament està ja treballant per a ampliar esta iniciativa a la resta de comerços i pimes de la ciutat.

“Fem un pas més per a millorar la competitivitat dels locals comercials del centre històric de la ciutat. Volem portar el nostre teixit econòmic i productiu al següent nivell, i per a això, l’obtenció d’estos fons suposa una oportunitat única”, ha assegurat el regidor de Desenvolupament Econòmic. Per la seua banda, la presidenta de l’entitat empresarial CEV Valencia, Eva Blasco, ha agraït i ha felicitat l’Ajuntament per “la seua rapidesa a presentar la proposta per al seu finançament europeu”, i ha fet una crida als comerços i pimes del centre històric per a “a participar en este procés i no tindre-li por a la digitalització”. Cal tindre en compte, ha assenyalat Blasco, que el pla contempla que cada comerç o empresa puga anar adequant la seua transformació de manera individual amb el suport d’una persona i acompanyament en tot el procés. “No és que ens facen un diagnòstic i ens deixen sols, sinó que ens acompanyen en tot el camí de transformació de manera individual”, ha subratllat