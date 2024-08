De les 99 famílies que inicialment es van reallotjar en l’immoble propietat de l’Ajuntament, 58 continuen residint en l’actualitat

L’Ajuntament va acordar la cessió, amb caràcter urgent, temporal i gratuït de les vivendes durant tres mesos, que després es va ampliar fins als sis

Des del Servici de Vivenda es van realitzar les gestions que van permetre el reallotjament de 229 persones, 42 menors i 187 adults, en 99 habitatges

Un total de 41 famílies afectades per l’incendi en el barri de Campanar, que van ser reallotjades per l’Ajuntament de València, ja han abandonat l’edifici municipal situat en el barri del Safranar, en el districte de Patraix, de manera que en l’actualitat hi queden residint 58 famílies de les 99 que van ser reallotjades.

Segons ha explicat el regidor de Vivenda, Juan Giner, “tot l’Ajuntament de València ha estat treballant amb les famílies afectades per l’incendi de l’edifici de Campanar. Des del Servici de Vivenda, passat per Bombers, Benestar Social, Servicis Centrals, Polícía Local, tots han treballat amb l’únic objectiu de protegir les famílies durant estos quasi sis mesos”.

Així, des del tràgic incendi, ocorregut el passat dia 22 de febrer en el barri de Campanar, l’Ajuntament va adoptar des d’un primer moment les mesures necessàries per a atendre a tots els afectats. La Junta de Govern Local va acordar el 23 de febrer una sèrie de mesures, entre les quals destacava la creació d’un Punt Únic d’Atenció presencial als afectats, que es va posar en funcionament eixe mateix dia, així com la cessió amb caràcter urgent de l’ús temporal de l’edifici de vivendes, propietat municipal, situat en el barri del Safranar, per al reallotjament provisional de les persones afectades per l’incendi de l’edifici sinistrat.

Habilitació de l’immoble

A partir d’eixe mateix dia, el servici de Vivenda, amb la col·laboració de nombroses empreses, es va encarregar de realitzar tot el treball per a habilitar l’immoble. A més, es va encarregar d’obrir una oficina d’atenció, la qual cosa va permetre que en menys d’una setmana es pogueren reallotjar a un total de 214 afectats, 176 adults i 38 menors. Posteriorment, es van continuar realitzant gestions, de manera que el balanç final van ser de 229 persones reallotjades, 42 menors i 187 adults, en 99 vivendes.

Després, l’Ajuntament de València va prorrogar el termini previst de la cessió temporal fins al 26 d’agost, una vegada coneguda la data en la qual finalitzava el termini per a sol·licitar les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana.

“L’Ajuntament va aprovar esta pròrroga perquè vam entendre que havíem d’unir el nostre treball amb les ajudes de la Generalitat, per a continuar protegint i ateses les famílies. Han sigut sis mesos on les famílies, a poc a poc, han començat a refer les seues vides, encara que sabem que serà molt difícil que obliden el malson que van viure aquell 22 de febrer”, ha destacat el regidor Juan Giner.

D’esta manera s’ha donat una continuïtat a l’ajuda que han rebut les famílies, de manera que no existix una desprotecció dels afectats, ja que la Generalitat Valenciana regula ajudes per a l’accés a una vivenda en lloguer per a les persones que residien en l’edifici de Campanar en el moment de l’incendi.