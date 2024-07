L’aplicació millora l’autocura i ajuda a afrontar el procés quirúrgic abans, durant i després de la intervenció

Facilita les visites de seguiment de manera telemàtica, el procés de rehabilitació i el maneig protètic en el moment de l’alta hospitalària

El servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l’Hospital General de València ha guanyat el premi a la millor comunicació oral de la Societat Valenciana de Traumatologia pel projecte ‘AVIP (amic virtual protètic)’, que millora el maneig peroperatori i seguiment d’implants protètics de maluc a través d’una aplicació mòbil.

Des de 2022, aquest projecte utilitza una app per oferir informació i formació als pacients abans, durant i després de la cirurgia de pròtesi de maluc, millorant la seva participació i coneixement del procés. La investigació, finançada per la Societat Espanyola de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica, ha estat desenvolupada per l’equip liderat pel cap del servei, Lorenzo Hernández, i els especialistes Vicente Estrems, José Diranzo i José Félix Garrido.

Els resultats mostren que els pacients que utilitzaren l’app AVIP experimentaren millores clíniques, menys ansietat i una millor qualitat de vida en comparació amb aquells que seguien el protocol habitual. A més, l’app facilita el seguiment telemàtic, evitant atencions presencials innecessàries i permetent una millor valoració contínua de la qualitat de l’atenció.

Amb unes 200 cirurgies de pròtesi de maluc anuals, l’hospital ha incorporat també la cirurgia robòtica ortopèdica el 2023. L’ús d’aquesta tecnologia ha ajudat a millorar l’atenció global als pacients, segons Hernández.