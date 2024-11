Una desena de col·lectius socials i institucions recorren els carrers d’Alzira en la marxa del 25N

Les nou associacions agrupades en el Col·lectiu 8-M d’Alzira, acompanyades de l’Ajuntament de la ciutat i altres entitats socials, s’han reunit a la Plaça Major baix el lema “La vergonya ha de canviar de bàndol”, popularitzat arran del cas de Gisèle Pelicot a França.

La jornada del 25N ha començat amb la fatídica notícia de l’assassinat d’una adolescent de 15 anys a mans de la seua exparella, un jove de 17 anys. Així, ja són 42 les dones assassinades a Espanya.

Des de la regidoria d’Igualtat, assenyalen la col·laboració amb l’àrea d’Educació per fer un treball de prevenció des de la base.

En un context marcat per la DANA, cal recordar que les dones víctimes de violència de gènere encara són més vulnerables en situacions de catàstrofe.

Des d’Amnistia Internacional, reclamen la posada en marxa de tots els centres de crisi que permeten els fons europeus abans que es perden les ajudes.

L’Associació Unió per les Pensions d’Alzira, impulsora del col·lectiu 8-M, insistia en la necessitat de mobilitzar-se als carrers contra una xacra social que ens apel·la a totes i a tots com a societat.

La marxa ha continuat el seu recorregut per Benito Pérez Galdós amb punt final de nou a la Plaça Major, on ha tingut lloc la lectura del manifest. Alzira seguirà programant activitats pel 25N divendres, 29 de novembre, amb la falla humana ‘Estem cremades’ a la plaça de l’Ajuntament, i teatre-fòrum contra la violència de gènere per a 2n de l’ESO els dies 2 i 3 de desembre.