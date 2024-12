Una ruta comarcal explica el mal que la DANA ha causat en l’Albufera

La Mancomunitat i la Diputació de València adapten una excursió del pla turístic per a conscienciar la població sobre els danys en aquest parc natural emblemàtic.

DANA del passat 29 d’octubre va provocar greus danys a la comarca, afectant tant infraestructures com persones.

A més, va tenir un impacte profund en espais naturals com l’Albufera, fet que ha motivat una reestructuració d’algunes accions del Pla de Dinamització i Governança Turística de l’Horta Sud, promogut per la Mancomunitat i la Diputació de València.

Una de les activitats reformulades és la campanya de rutes divulgatives, inicialment concebuda per a destacar el patrimoni ambiental, paisatgístic, cultural i gastronòmic de l’Albufera. Ara, l’excursió posa el focus en els danys causats per la DANA i en la importància de la regeneració d’aquest valuós espai natural.

Una ruta per comprendre i actuar

Organitzada per la Fundació Assut, l’itinerari explica als visitants no només els valors intrínsecs de l’Albufera, sinó també les seqüeles de la catàstrofe climàtica. Les tres primeres excursions ja han comptat amb la participació de 75 persones, i la pròxima està prevista per a principis de 2025.

La ruta comença a la cooperativa agrícola de Massanassa i segueix un recorregut circular que travessa diverses zones agrícoles afectades per les inundacions. En la part final, es presenten iniciatives de voluntariat ambiental en l’Albufera, incloent activitats organitzades per la pròpia Fundació Assut.

Reptes ambientals i socials post-DANA

Segons la Fundació, “després de la DANA, aquest territori afronta reptes ambientals i socials significatius, convertint-se en un laboratori natural per a estudiar la regeneració ecològica i les implicacions culturals i econòmiques associades”. La ruta té com a objectiu reflexionar sobre:

Efectes immediats de la DANA : acumulació de residus, alteracions en vegetació i hàbitats.

: acumulació de residus, alteracions en vegetació i hàbitats. Mecanismes naturals de recuperació : dinàmiques ecològiques i interaccions en l’aiguamoll.

: dinàmiques ecològiques i interaccions en l’aiguamoll. Paper de l’agricultura tradicional: especialment el cultiu de l’arròs, en la resiliència i conservació de l’Albufera.

A més, es posen en relleu els sistemes històrics de reg i la gestió hídrica, que han modelat el paisatge actual i són essencials per a la subsistència local.

Un exemple viu d’interacció entre humans i natura

L’Albufera no és només un espai natural; és un model d’interacció entre les activitats humanes i el medi. Durant la ruta, es destaquen les accions de les comunitats locals, que, afectades directament per la DANA, tenen un paper clau en la restauració i conservació d’aquest ecosistema.

Aquesta proposta de sensibilització reforça el compromís de la comarca amb la resiliència ambiental i la sostenibilitat, alhora que posa en valor l’Albufera com un patrimoni natural i cultural de gran rellevància.

