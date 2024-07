A causa de la detecció d’una taca en la mar, s’ha procedit al tancament temporal de les platges de La Pobla de Farnals, incloent-hi la platja Nord i Pobla Marina.

Aquest migdia, el servei de salvament i socorrisme va albirar la taca prop de l’espigó nord i va contactar immediatament amb el Centre de Coordinació d’Emergències 112.

Tot seguit, la Guàrdia Civil es va traslladar ràpidament a la zona per a tancar totes dues platges com a mesura preventiva.

Segons la informació proporcionada per la Guàrdia Civil al Consistori, aquesta taca ha arribat des de la zona de Sagunt i ha aplegat a les platges a causa de les condicions adverses de la mar. A més, s’ha informat que, al llarg del dia, es tancaran més platges des de Sagunt fins a Massamagrell, ja que s’han detectat altres taques similars en la costa.

D’altra banda, la Direcció General de l’Aigua ha comunicat a l’Ajuntament que es procedirà a analitzar les aigües durant el dia de hui. Aquesta anàlisi és essencial per a garantir la seguretat dels banyistes i determinar l’origen i la naturalesa de la taca.

Mentrestant, s’ha hissat la bandera roja en totes dues platges, indicant la prohibició de bany fins a un altre avís per part de les autoritats competents. Des del Consistori de la localitat de l’Horta Nord, es demana que se seguisquen les indicacions que tant Guàrdia Civil, com a Policia Local i salvament i socorrisme vagen realitzant per a garantir la seguretat.

Així mateix, des de l’Ajuntament de La Pobla de Farnals es mantindrà informada a la població sobre qualsevol actualització a través dels canals habituals com la web municipal, les xarxes socials o el ban mòbil.