Una tomata gegant rodarà pels pobles valencians promocionant la gastronomia, la cultura i l’entorn natural del Perelló

El Perelló presenta una nova estratègia turística amb l’objectiu de desestacionalitzar el turisme de proximitat

El Perelló ha presentat hui el tòtem de la seua marca turística ‘El Perelló tan cerca’, una tomata gegant, elaborat per l’artista faller Raúl Martínez, que visitarà diferents pobles i indrets valencians per a promocionar l’oferta turística, gastronòmica, cultural i natural del municipi.

L’alcalde del Perelló, Juan Botella, acompanyat pel secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; el diputat provincial de Turisme, Jordi Mayor, i la regidora Natividad Aguado, ha presentat el tòtem al passeig marítim del municipi en un acte que ha servit també per a descriure la estratègia turística que El Perelló va a implementar en els pròxims mesos. A l’acte també han assistit el senador Fernando de Rosa, els diputats provincials i alcaldes d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, i de Xeraco, Avelino Mascarell, i regidors de Sueca i El Mareny.

Si bé la Fira de la Tomata, que es celebra al mes de juny, s’ha convertit, amb només 8 edicions, en el principal atractiu del calendari turístic i en el major impacte econòmic que rep el municipi al llarg de l’any, des de l’Ajuntament consideren necessari aprofitar eixa capacitat tractora de la producció agrícola en general i de la tomata en particular per a crear sinergies amb altres sectors i construir una oferta turística desestacionalitzada i basada en el turisme de proximitat.

“Al Perelló volem una oferta turística sostenible i desestacionalizada. La força de la nostra marca i de la tomaca del Perelló no es pot limitar al cap de setmana de la Fira. Volem que aquest tòtem promocional represente un conjunt d’experiències tant gastronòmiques com culturals perquè, a més de secundar-se en la gastronomia i en els productes de proximitat, volem un turisme basat en la imaginació, en la sostenibilitat i en el medi ambient”, ha explicat Botella, qui ha recordat que “El Perelló té una magnífica platja, dins d’un enclavament de gran valor paisatgístic i mediambiental com és el Parc Natural de l’Albufera”.

En eixe sentit, l’alcalde ha anunciat la pròxima rehabilitació de la Casa del Cacahuero que es convertirà en un centre d’interpretació mediambiental que servirà de suport per al turisme ornitològic.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat l’esforç i la voluntat del Perelló per recomençar, després dels anys de pandèmia, amb un nou projecte turístic il·lusionant i que respon a l’objecte d’una bona oferta: un mosaic d’atractius, una cadena de valor ampla i una hospitalitat que pose el focus en les persones i les seues emocions.

Per la seua banda, Jordi Mayor ha assenyalat la necessitat d’aprofitar la impossibilitat de deslocalitzar tant els atractius turístics com la tomata del Perelló per a generar una oferta turística de valor que puga perllongar-se durant tot l’any creant així un recurs econòmic que millore la vida de les persones que ja viuen ací.

A més del tòtem, l’acte també ha servit per a presentar les tanques serigrafiades amb la marca turística que l’Ajuntament va a oferir als establiments d’hostaleria del municipi amb el doble objectiu de contribuir a la promoció turística i de millorar la imatge del municipi amb un mobiliari urbà més modern i harmònic

