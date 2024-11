Una vintena de municipis no podran prestar servei en la totalitat dels seus centres educatius la setmana vinent

Educació avalua les mesures necessàries per a restablir el servei com més prompte millor

El personal docent que no puga acudir al seu centre de treball haurà de comunicar-ho al seu centre de destí

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha emés una circular en la qual informa que els centres educatius de 20 municipis no podran prestar servei la setmana vinent pels desperfectes ocasionats per la DANA.

En aquests municipis de la província de València no es podrà impartir classes en cap dels seus centres educatius. Es tracta d’Albal, Alfafar, Algemesí, Alginet, Alcàsser, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Xest, Xiva, Dosaigües, Godelleta, l’Alcúdia, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví, Setaigües, Utiel i Yàtova. A més, cal sumar tres pedanies de València (Castellar-Oliveral, La Torre i Forn de Alcedo).

Al marge d’aquests municipis, que íntegrament no podran prestar serveis educatius, hi ha altres localitats de la província de València en les quals l’afecció aconsegueix de manera específica a algun dels seus centres. De moment no s’han rebut incidències de centres de la província de Castelló.

En tant que la comunicació de les incidències continua actualitzant-se, des d’Educació s’ha sol·licitat a aquells municipis els ajuntaments dels quals consideren que els seus centres educatius hagen de ser inclosos en l’Annex que el comuniquen a la Direcció Territorial d’Educació i Universitats corresponent com més prompte millor.

La Conselleria d’Educació està avaluant les mesures necessàries per a restablir el servei educatiu al més prompte possible.

Així mateix, en la circular s’indica que el personal docent que no puga acudir al seu centre de treball haurà de comunicar-ho al seu centre de destí, informant de la seua situació a l’efecte de que el centre puga reorganitzar adequadament el servei. Per part seua, el personal no docent dels centres educatius haurà d’atindre’s a la Circular 10/2024 de la Direcció General de Funció Pública

D’altra banda, en tant persistisquen les dificultats o restriccions de mobilitat, es recorda que els desplaçaments als llocs de treball poden comportar uns riscos que han d’evitar-se pel personal empleat públic. D’aquesta manera, és aconsellable que els usuaris tinguen coneixement amb suficient antelació de les incidències en la prestació del servei educatiu i es mantinguen informats a través del canal oficial d’emergències de la Generalitat GVA112.