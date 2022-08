Sandra Gómez: “Hem de garantir l’accés a l’vivenda de les famílies treballadores i els i les joves”

La Regidoria de Renovació i Desenvolupament Urbà ha concedit llicència per a la construcció d’un edifici de nova planta que inclou 96 vivendes de protecció pública i lloguer assequible, que se situarà en el número 94 de l’avinguda real de Madrid i el número 1 del carrer de Ruiz, al complex de Sociópolis, al poble de la Torre.

L’edifici es desenvoluparà en 21 altures i inclourà una planta baixa més vint plantes de pis i dos soterranis. La comunicació vertical entre les vivendes es resoldrà mitjançant dos nuclis d’escales i ascensors, amb dos accessos a nivell de planta baixa. Les plantes sobre rasant es destinaran principalment a vivendes que responen a diferents tipologies, incloent-se altres elements comuns i de relació d’espais com els replans, piscina, cambres d’instal·lacions o gimnàs. La coberta es destinarà a instal·lacions i inclourà una zona d’assecament de roba i en la planta baixa se situaran dos locals destinats a usos terciaris. A més, els soterranis albergaran 67 places d’aparcament de vehicles, 94 places d’aparcament de bicicletes i 54 trasters.

“En total, l’edifici sumarà 96 vivendes, totes elles de protecció pública i de lloguer assequible, de les quals quatre seran accessibles per a persones amb mobilitat reduïda”, ha destacat la vicealcaldessa i responsable de l’àrea, Sandra Gómez, qui ha considerat “molt important” esta actuació “dirigida perquè totes les persones tinguen opció d’accedir a un vivenda, siga com siga el seu nivell econòmic o qualsevol altre tipus de condicionants”.

En esta línia, ha recordat que en el mateix complex de Sociópolis, l’Ajuntament ha adquirit una parcel·la a canvi de liquidar el deute de la Generalitat corresponent al complex. “Tenim previst impulsar 95 vivendes de lloguer assequible públiques que se situaran en esta mateixa parcel·la”, ha concretat la vicealcaldessa.

Llicències per a noves vivendes

“Hem d’ocupar-nos d’allò que realment preocupa a les famílies treballadores com és l’accés a una vivenda digna i, especialment els i les joves, que són qui més dificultats troben a l’hora de trobar un vivenda per independitzar-se”, ha exposat. D’esta manera, ha detallat que al llarg de l’any 2021 es van sol·licitar llicències per a la construcció de 866 vivendes, un 26,5 % d’elles, 227, van ser llicències per construir vivendes de protecció pública.

D’altra banda, ha destacat també el Pla de Vivenda d’AUMSA, que es va posar en marxa “per ampliar el parc públic d’vivendes de la ciutat i atendre les necessitats dels col·lectius amb dificultats per accedir al mercat immobiliari, i suma un total de 323 vivendas de lloguer assequible en deu promocions repartides en diferents barris de la ciutat”. “Quatre d’estes promocions ja estan en obres, la qual cosa suposa que, en total, abans que acabe l’any, 218 d’estes vivendes estaran en obres o amb obra adjudicada”, ha assegurat Sandra Gómez.