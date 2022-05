Sandra Gómez anima la ciutadania a participar demà en les activitats organitzades en la plaça del Mercat, Llotja i Sant Joan del Mercat, en el marc de La Valentina

La reurbanització de l’entorn de la Plaça del Mercat, La Llotja i l’església de Sant Joan del Mercat compta ja amb una zona de jocs infantils, instal·lada a la plaça Taula de Canvis, on els xiquets i xiquetes “tenen també el seu espai en este nou entorn recuperat per a la ciutadania”, ha explicat al vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, qui ha destacat que els elements triats estan fabricats amb fusta i compten amb paviment de cautxú de seguretat.

Gómez ha explicat que està previst també que es planten diversos arbres que proporcionaran zones d’ombra i estada per a les persones que s’acosten a la zona. “Amb la reurbanització d’este espai, este entorn es converteix en una zona molt més segura per a les persones, més amable, sostenible i habitable també per als més xicotets”, ha destacat.

La vicealcaldessa i regidora ha destacat que també es pot accedir ja a la graderia dels Covetes, on s’ha retirat ja el clos, amb la qual cosa tota la zona ha quedat buidada. D’esta manera, ha destacat, s’ha obert a ús públic la nova zona de graderia totalment accessible de les Covetes de Sant Joan, “que permet baixar per una rampa a totes les persones que vulguen redescobrir la façana de les Covetes i de l’església de Sant Joan del Mercat, que ha estat oculta durant dècades”. “S’ha creat un espai obert i unificat que, a través de la graderia, recupera la cota original d’accés a les Covetes per a dotar-les de més valor”, ha afegit.

Sandra Gómez ha explicat que amb el lema Arriba la Plaça del Mercat, La Valentina vol posar en valor que estan pràcticament acabades les obres de reurbanització i recuperació d’esta zona que ha de ser un espai per a totes les persones però també per a totes les famílies; i per això s’ha creat una zona de jocs que abans no existia. “Les i els més xicotets han de sentir que la plaça és seua”, ha defensat Gómez, qui ha reivindicat el treball que fa Urbanisme per tal que València siga una “ciutat de places i més humana, que pensa en tots i en totes”.

Esta intervenció, ha recordat, podrà veure’s demà, en la festa urbana La Valentina, que es traslladarà a l’entorn del Mercat Central i la plaça Ciutat de Bruges amb activitats per a totes les edats, incloent visites guiades en les quals les arquitectes responsables del projecte explicaran la intervenció. Igualment, es podrà participar en les rutes teatralitzades, els contacontes, jocs de carrer, concerts i una gran paella a la plaça Don Joan de Villarrasa.

“Les obres de la plaça del Mercat ja estan pràcticament acabades i suposen la recuperació d’un espai públic de qualitat per a la ciutadania i la posada en valor del patrimoni més important de la ciutat”, ha reivindicat la vicealcaldessa. A més, ha destacat que també s’ha renaturalitzat gràcies a la incorporació de més arbrat, passant de 26 a 55 exemplars.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià