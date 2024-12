València acomiada 2024 amb el llançament de quatre castells artificials

València acomiadarà el 2024 amb un espectacle pirotècnic únic i solidari

L’Ajuntament de València ha preparat un esdeveniment inoblidable per acomiadar el 2024 i donar la benvinguda al 2025.

El 1 de gener a la nit, els cel de la ciutat es cobrirà de llum amb el quàdruple tret de focs artificials a càrrec de Pirotecnia Vulcano. Amb més de 1.700 quilos de material, els quatre castells s’illuminaren des de la plaça de l’Ajuntament i diversos punts del Jardí del Túria. L’espectacle, dissenyat en in crescendo, oferirà 9 minuts d’intensitat amb 20 tonalitats cromàtiques diferents. Un ús innovador de la tecnologia GPS garantirà la perfecta coordinació entre els disparos.

El gran castell de la plaça de l’Ajuntament, que donarà la benvinguda a l’any nou, comptarà amb 780 ordes de foc i un minut de pirotècnia sincronitzada. A més, el 100% del material utilitzat serà biodegradable.

Les campanades infantils també seran protagonistes en la plaça, amb activitats i espectacles per a tots els públics des de les 11:00 hores. Per la nit, l’esdeveniment es convertirà en un homenatge a la solidaritat, amb música en viu de DJ’s com Pepino Marino, Boccachico i Ele DJ per gaudir del canvi d’any amb alegria i solidaritat.

Accés a la plaça de l’Ajuntament a partir de les 22:00 h, amb la distribució de gots de plàstic i jocs de llums LED. També es desplegarà un dispositiu de seguretat i mobilitat amb la col·laboració de Policia Local, Policia Nacional, Protecció Civil i serveis sanitaris.

Un espectacle màgic i segur, pensat per a tota la família, amb la solidaritat com a gran protagonista d’aquesta nit tan especial. No t’ho perdes!