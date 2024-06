L’Ajuntament de València, dirigit per l’alcaldessa María José Catalá, activa 17 milions d’euros del préstec del Banc Europeu d’Inversions (BEI) per a la construcció de 90 noves vivendes de lloguer assequible en el carrer de les Moreres, 21.

Esta iniciativa forma part del Pla + Vivenda, amb un cost total de 22,9 milions d’euros, i ja compta amb llicència des del 4 de desembre de 2023.

Durant la visita a l’edifici en construcció en el carrer de les Moreres, 10, Catalá i la presidenta del BEI, Nadia Calviño, han revisat les obres pràcticament finalitzades de 41 vivendes destinades a lloguer assequible.

L’edifici inclou zones comunes, locals comercials i trasters, i disposa de zones d’oci i hort urbà. Calviño ha celebrat que este projecte permetrà que 42 famílies tinguen accés a vivenda gràcies al finançament conjunt.

L’alcaldessa ha remarcat la importància de la vivenda pública i assequible com a prioritat municipal, destacant que el 80% de les obres s’ha completat en l’últim any. A més, Catalá ha demanat al BEI suport addicional per a afrontar l’increment de costos dels materials, assegurant així la continuïtat dels projectes d’habitatge assequible a la ciutat.