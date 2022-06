València acull a més de 1.000 de tiradors que competiran en el Campionat Nacional Absolut i infantil d’Esgrima 2022

La regidora Pilar Bernabé destaca l’impacte esportiu i econòmic d’estes competicions que se celebren al Palau Velòdrom Lluís Puig

València acollirà, del dissabte 25 al dilluns 27 de juny, el Campionat d’Espanya Absolut d’Esgrima. Esta competició, que se celebra per primera vegada en la Comunitat Valenciana, reunirà en el Palau Velòdrom Lluís Puig, a prop de 400 participants de més de 40 entitats arribades de tota Espanya.

La regidora d’Esports Pilar Bernabé, ha presentat hui este campionat “que s’emmarca en el programa d’activitats de promoció i desenvolupament d’este esport de combat” i que es desenvoluparà paral·lelament al Campionat d’Esgrima Infantil.

En total, la ciutat acollirà a més de 1.000 tiradors i personal tècnic relacionat amb l’esgrima, i al voltant de 2.000 visitants, “per la qual cosa es calcula un important impacte econòmic per a la ciutat que es materialitza en pernoctacions i altres despeses d’hostaleria”, tal com ha destacat la regidora d’Esports, en afegir que “en tractar-se d’una competició del màxim nivell esportiu l’esdeveniment també serà retransmés íntegrament a través d’RTVE i que donarà visibilitat a la gran aposta esportiva de la ciutat de València”.

Pilar Bernabé, ha reiterat la seua “satisfacció” pel fet que el Campionat d’Espanya Absolut, trobada del màxim nivell esportiu, on els millors tiradors s’enfronten tant en la modalitat individual com per equips, es desenvolupe al pavelló multi esportiu de la ciutat, ubicat al poble de Benimàmet.

I ha manifestat “la importància de la celebració d’este tipus d’esdeveniments que visibilitzen referents i líders que col·laboren en la consolidació del treball de les escoles esportives municipals”. “Concretament –ha aclarit- la d’Esgrima és una de les principals disciplines d’estes escoles”.

El campionat es disputarà a les sis armes: floret, sabre, espasa, masculí i femení. Cadascuna de les armes comptarà amb la participació de 56 tiradors i tiradores dels huit millors equips classificats de les lligues de clubs.

A més, de forma paral·lela se celebrarà el Campionat d’Esgrima Infantil, també a les sis armes i que no requeria classificació prèvia. Igual que en l’absolut, el campionat infantil reunirà a prop de 400 participants.

En la presentació d’estes dos competicions també han participat el president de la Federació Espanyola d’Esgrima, José Luis Abajo; el President de la Federació d’Esgrima de la Comunitat Valenciana, Vicente Marcos Safont, i com a representant de Fundació Trinidad Alfonso ha intervingut Daniel Olmos.

Tots ells han agraït la col·laboració de la ciutat de València que divendres també serà la seu de la final de la lliga Iberdrola femenina. Amb totes estes competicions, “a València es veurà el millor esgrima d’Espanya”, han coincidit.