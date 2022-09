L’alcalde de València, Joan Ribó, ha participat este matí en la presentació del Trofeu Ciutat de València de Futbol a Cadira de Rodes, el primer campionat nacional de la modalitat que s’organitza i que comptarà amb equips de tot el país.

L’alcalde ha donat la benvinguda a la ciutat a esta primera edició del campionat de A-Ball, futbol en cadira de rodes, una fita que se suma a les diferents iniciatives que València està protagonitzant els últims anys.

Ribó ha participat en la presentació del trofeu junt amb el regidor d’Esports, Javier Mateo, la regidora de Benestar Social i Integració, Isabel Lozano, i el regidor de Turisme, Emiliano García, en un acte que en el qual han estat presents també altres membres de la Corporació.

L’A-Ball, futbol en cadira, és una nova modalitat esportiva a través de la qual poden jugar al futbol alhora persones amb o sense diversitat funcional. L’A-ball és possible gràcies a la incorporació del dispositiu Eòos en les cadires de rodes esportives. Gràcies a ell, les pinces de joc es transformen als peus dels jugadors i es poden realitzar passes, xutar o elevar la pilota.

L’origen del seu nom es troba en el joc de paraules en llengua anglesa a través de la paraula “able”, que significa “capaç”, i que es pronuncia de forma semblant a a-ball, que es traduiria com a A-pilota.

Esta nova modalitat esportiva va nàixer a València fa més de 5 anys, ideada per l’exjugador de futbol Fernando Giner. Des de llavors, s’ha treballat per la inclusió en el món esportiu adaptat d’esta categoria que aspira a convertir-se en disciplina paralímpica i que es troba en ple procés de difusió i integració en els clubs de futbol, tant professionals com aficionats, i en múltiples organitzacions.