València acull ja més de 1.100 refugiats ucraïnesos

L’alcalde, Joan Ribó, valora positivament l’habilitació de l’hospital València al mar com a centre d’acolliment

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València aprovarà divendres que ve una partida econòmica pròxima al milió i mig d’euros per a l’acolliment de persones refugiades procedents d’Ucraïna. Així ho ha avançat l’alcalde, Joan Ribó, qui considera que estem davant un “problema de drets humans”. L’Ajuntament ha donat refugi fins al moment més de 1.100 ciutadans ucraïnesos.

Joan Ribó ha explicat que “l’acollida dels refugiats ucraïnesos és un problema d’acollida molt complicat perquè ens venen per tren, ens venen per furgonetes, ens venen per autobusos, ens venen de totes les maneres. Uns s’hi queden molts dies, uns altres se’n van l’endemà. Aleshores és molt complexa. No és com l’acollida que ha tingut este Ajuntament en altres ocasions. Però estem fent front al mateix”. En este sentit, l’alcalde ha demanat al govern central la posada en marxa de nous recursos “d’una manera clara”.

L’alcalde ha avançat també que la Junta de Govern Local aprovarà divendres “una partida econòmica especial mitjançant una modificació pressupostària. És d’al voltant d’un milió i mig d’euros i anem a dedicar tots els nostres esforços perquè estem segurs que, colze a colze amb la Generalitat i amb l’Estat, podrem pal·liar este tema, que és un problema de drets humans”.

Més de 1.100 refugiats ucraïnesos

Per la seua banda, la regidora de Cooperació al Desenvolupament, Maite Ibáñez, ha informat que “ja estem superant les 1.100 persones d’acollida per part de la Regidoria derivades a altres espais” i ha valorat “molt positivament” que la Generalitat habilite l’hospital València al mar per a l’acollida de refugiats. Segons Ibáñez, “l’arribada massiva està sent més forta en els últims dies” i, per això, troba molt important disposar “d’espais grans i flexibles per poder acollir tant famílies que venen a la porta del centre d’acollida o trens que arriben de nit amb diferent nombres de persones, algunes amb xarxa social i d’altres que necessiten assistència i acollida i, per tant, és fonamental que disposem d’espais com València al mar per a la primera resposta d’emergència”.

Per la seua banda, la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat que “València s’ha bolcat des del principi amb l’acollida de persones refugiades tenint en compte que la primera acollida és una competència estatal”.

En este sentit, Oltra ha destacat que “hem habilitat l’hospital València al mar per alleujar la pressió que té l’Ajuntament de València de necessitat d’allotjaments”. La vicepresidenta del govern autonòmic ha avançat que “estem ja condicionant-lo perquè està tancat dos anys i, per tant, s‘ha de condicionar”. Oltra espera que “en deu o catorze dies es puga emprar per a l’acollida ja que tindrà una capacitat prou gran”.

