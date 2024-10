València acull la I Trobada Nacional d’Oficines Verdes i reuneix experts de tot Espanya en transició energètica urbana

La jornada s’emmarca en els actes de la Capitalitat Verda de València

L’Ajuntament de València, la Fundació Clima i Energia i la Diputació de València col·laboren per debatre sobre transició ecològica urbana

Hi haurà taules redones sobre energies renovables, dret a l’energia, estalvi i rehabilitació energètica, entre d’altres activitats

Dimecres que ve 30 d’octubre la Fundació València Clima i Energia celebra una jornada per la transició energètica urbana en el Centre Cultural de La Beneficència que allotjarà a València la I Trobada Nacional d’Oficines Verdes d’Espanya. Durant tot el dia tècnics i responsables de projectes d’oficines verdes de tot el país donaran a conéixer els avanços aconseguits a les ciutats i comunitats autònomes i intercanviaran experiències en els avanços per canviar el model energètic urbà actual.

Per a Carlos Mundina, regidor de Millora Climàtica i Eficiència Energètica, que obrirà la jornada, “València s’ha convertit ja en un referent a nivell espanyol i europeu per les iniciatives en matèria de transició energètica. La Capitalitat Verda Europea és un bon aparador per a mostrar què estem fent ací, com ho estem fent i també per vore què estan fent en altres parts d’Espanya. Volem compartir la nostra experiència i aprendre d’uns altres, generar sinergies i avançar en la transformació de les ciutats cap a un model més sostenible en matèria energètica”

Oficina de l’Energia de València

La primera trobada estatal d’Oficines Verdes de València s’emmarca dins dels actes de la Capitalitat Verda Europea 2024 que organitza l’Oficina de l’Energia, gestionada per la fundació municipal València Clima i Energia en la col·laboració de la Diputació de València.

Carlos Mundina recorda que “una Oficina verda és un espai que practica els principis de l’ecologia, des del consum responsable d’energia, la gestió adequada dels residus o l’ús de productes reciclats. El concepte d’oficina verda és molt variat segons els municipis, però totes tenen l’objectiu comú de sensibilitzar a la població de la necessitat d’implicar-se en la millora climàtica. A València tenim una política transversal de millora climàtica i eficiència energètica i les oficines de l’energia són un dels nostres punts de connexió amb la ciutadania”.

En la trobada participen més de 10 oficines verdes de tot Espanya. Entre d’altres experiències s’exposaran les accions de l’Ajuntament de València, Barcelona, Vitòria-Gasteiz, Getafe, Terrassa i el govern de Navarra en matèria d’estalvi i rehabilitació energètica, el dret a l’energia o l’impuls de les energies renovables i els projectes comunitaris.

Concert de Berklee i trobada ciutadana

A més d’experts en energia d’institucions públiques, municipals i autonòmiques, també participen actors del sector empresarial, l’acadèmic i la societat civil com el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), la Fundació Ecologia i Desenvolupament (ECODES), l’Associació d’Agències Espanyoles de Gestió de l’Energia (EnerAgen), l’Associació d’Empreses d’Energies Renovables de la Comunitat Valenciana, (AVAESEN), la Universitat Politècnica de València, la Federació d’Associacions de Veïns de València o l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE), entre d’altres entitats i organismes.

La jornada també servirà per a intercanviar l’experiència dels diferents models d’oficines verdes a Espanya, la gestió dels recursos i la sostenibilitat del servici, la comunicació i avaluació de les accions i el futur dels diferents equipaments per a alinear-los als objectius de descarbonització de les ciutats que marquen des de Brussel·les.

La jornada de treball finalitzarà a les 18 hores amb una trobada lúdica d’accés lliure per a la ciutadania i les institucions que d’alguna manera col·laboren en la transició energètica de la ciutat. L’acte tindrà lloc al pati interior del Centre Cultural de La Beneficència i estarà amenitzat per l’actuació de Lucca Bordonaro Quartet, exalumnes de la Berklee School València.