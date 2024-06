La ciutat, com a capital mediterrània i verd, els pròxims dies 25, 26 i 27 de juny, serà l’escenari de diferents fòrums organitzats per a promoure la sostenibilitat urbana

L’objectiu d’estes tres convencions, en les quals participa la Comissió Europea, és crear sinergies, i compartir coneixements entre els principals actors europeus i la societat civil

València serà, durant els pròxims dies 25, 26 i 27 de juny, l’escenari de tres congressos europeus que han sigut organitzats amb el mateix objectiu, el de reflexionar i trobar solucions comunes per a fer front a les amenaces climàtiques.

La confluència d’estos tres fòrums, en els quals participarà la Comissió Europea, constituïx una fita en matèria de sostenibilitat urbana i resiliència climàtica, que convertix a la capital del Túria, que enguany és Capital Verd Europea, en l’amfitriona d’un ‘gran esdeveniment’ dissenyat per a crear sinergies, i compartir coneixements i compromisos d’acció enfront del calfament global entre els principals actors europeus i la societat civil.

Concretament, València acollirà l’Assemblea General d’Energy Cities, la Conferència Anual de Cities Mission – Missió de la Comissió Europea dins de l’àmbit del programa Horitzó Europa, i EURESFO (Fòrum Europeu de Resiliència Urbana).

Les tres convencions es plantegen com a plataformes per a l’intercanvi d’estratègies i la unió de forces per a abordar els desafiaments climàtics i construir un futur més resilient i sostenible per a les ciutats europees.

Alternatives per a canviar la governança política i econòmica

En la primera d’estes cites, l’Assemblea General d’Energy Cities, es reuniran líders i experts en energia sostenible, representants municipals de 30 països d’Europa i altres continents que mostraran alternatives concretes desplegades per les ciutats, per a canviar la governança política i econòmica a tots els nivells i fomentar un ampli canvi cultural que conduïsca a una societat preparada per al futur.

Els participants participaran en debats i sessions centrats en iniciatives de transició, explorant exemples del món real i estratègies per a fer front a reptes com la descarbonització de la calefacció i la refrigeració, la gestió eficaç dels residus, la capacitació de les autoritats locals per a una transició energètica justa, el compromís dels ciutadans i les ciutats amb un ús racional dels recursos.

Més de 100 ponents abordaran la resiliència, el desenvolupament sostenible i la recuperació

El Fòrum Europeu de Resiliència Urbana (EURESFO) és una iniciativa europea impulsada per ICLEI (Governs Locals per la Sostenibilitat), l’Agència Europea de Medi Ambient, i coorganitzada amb la ciutat de València (Capital Verda Europea 2024). Comptarà amb més de 20 sessions i tallers interactius amb més de 100 ponents i moderadors, incloent-hi representants de les ciutats membres d’ICLEI de Burgas (Bulgària), París (França), Dresden (Alemanya), Atenes (Grècia), Roma (Itàlia), Valongo (Portugal), Barcelona (Espanya), Malmö (Suècia), Izmir (Turquia) i Mykolaiv i Ostroh (Ucraïna), entre altres

Este esdeveniment girarà entorn de tres corrents temàtics clau i un quart corrent especial, cadascun dels quals abordarà aspectes crucials de la resiliència, el desenvolupament sostenible i la recuperació. La primera d’elles se centra en la governança multinivell, la cooperació i l’imperatiu d’una transició justa. La segona corrent temàtica aprofundix en la resiliència de l’aigua i la promoció de l’Economia Blava dins i fora de la regió mediterrània. La tercera té com a objectiu permetre la transformació cap a ciutats i regions resilients, adaptables i neutres des del punt de vista climàtic. La quarta corrent temàtica se centra en el desenvolupament de la resiliència en contextos fràgils i reduir la bretxa entre la Resposta Humanitària i la Resiliència i

Apoderament de les ciutats

Pel que respecta a la conferència sobre les Ciutats Intel·ligents i Neutrals “Smart Cities”, des del punt de vista climàtic, se celebrarà sota el lema “Empoderar a les ciutats: la Missió de Ciutats Intel·ligents i Neutrals des del punt de vista Climàtic en acció”.

L’esdeveniment reunirà representants polítics i professionals de les 112 Ciutats de la missió, la Plataforma Missió, dirigida per “NetZeroCities”, al costat de representants d’alt nivell d’institucions de la UE, i una gran part d’interessats, incloent-hi autoritats regionals i nacionals. Pretén ser una plataforma per a les interaccions cara a cara i la col·laboració cap a un futur climàticament neutre.3, i comptarà amb tallers i sessions polítiques que abordaran els principals reptes.