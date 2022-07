València amb el repte de la sostenibilitat hostalera

València es compromet de nou amb el repte d’aconseguir la ‘Bandera Verda’ de la sostenibilitat hostalera

La ciutat de València torna a participar este estiu en el Moviment Banderes Verdes. La iniciativa té com a objectiu guardonar l’esforç d’establiments hostalers locals i l’activisme dels municipis costaners per la sostenibilitat durant l’estiu, especialment quant a la gestió correcta dels seus residus. «Es tracta d’un repte que esta ciutat torna a acceptar perquè ja hem demostrat que València és una de les urbs més compromesa amb l’economia circular i és una magnífica oportunitat d’incrementar el reciclatge amb la col·laboració de l’hostaleria», ha explicat Sergi Campillo, vicealcalde de València i regidor d’Ecologia Urbana.

València participarà en la tercera edició del repte de Banderes Verdes, organitzat per l’entitat sense ànim de lucre Ecovidrio, junt amb 130 establiments hostalers de la ciutat, principalment ubicats en les zones de platja. El vicealcalde de València, Sergi Campillo, ha estat en la presentació d’esta edició, que comptarà amb la participació de 39 municipis de la Comunitat Valenciana. Junts tractaran d’incrementar els nivells de recollida selectiva d’envasos de vidre i mobilitzar al sector hostaler.

La campanya, que es desenvolupa del 15 de juny al 31 d’agost, contempla accions per a donar resposta al notable increment de la generació de residus d’envasos de vidre en zones costaneres ocasionat pel turisme estival. A l’estiu es consumixen un terç dels envasos de vidre que es posen en circulació i un 52% d’ells es genera directament en el sector hostaler, per la qual cosa la seua implicació és clau per a generar una transició real cap a un model més circular i descarbonitzat.

València va ser en 2021 la gran ciutat espanyola que més ha reciclat envasos i paper-cartó

Un fet que es va produir per primera vegada i que demostra el grau d’implicació d’este govern en matèria de sostenibilitat, però també de la ciutadania, que cada dia assumix consciència de caminar cap a un model d’economia circular. Per això participar en este repte per aconseguir la ‘Bandera Verda’ de la sostenibilitat hostalera és un plaer, perquè ens dona l’oportunitat de continuar treballant en la mateixa direcció», considera el vicealcalde Sergi Campillo.

Segons informa Ecovidrio, gràcies al moviment Banderes Verdes en 2021 en tot l’estat es van recollir 31.045 tones d’envasos de vidre, en les 127 localitats costaneres participants, el posterior reciclatge de les quals va aconseguir evitar l’emissió de 17.700 tones de CO₂, com ara retirar 8.000 cotxes de la circulació durant un any.

El repte per la Bandera Verda

El repte per obtindre les banderes verdes d’Ecovidrio compta amb un sistema de puntuació que valora aspectes com l’augment del volum en la recollida selectiva d’envasos de vidre del municipi, el percentatge d’hostaleria local participant i la seua col·laboració per a assolir els objectius, i el compromís adquirit pels consistoris locals per a fomentar la campanya entre l’hostaleria i donar-li difusió a la mateixa davant la ciutadania i visitants.

Amb la finalitat de facilitar a tots els hostalers la seua labor, Ecovidrio reforçarà el nombre de contenidors i entregarà mitjans de manera gratuïta per al transport dels residus. Amb un equip sobre el terreny format per quasi 100 persones, l’entitat recorrerà un a un els establiments per a oferir formació ambiental i fomentar mesures d’economia circular entre els participants. A més, realitzarà un control dels volums d’ompliment per a reforçar les rutes de recollida si és necessari.