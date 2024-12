València aprova el pla de treball per a la recuperació de les zones afectades per la DANA

L’Ajuntament de València ha aprovat el pla de treball de la Comissió No Permanent per a la Recuperació de les Zones Afectades per la DANA.

Aquesta comissió, creada per abordar els efectes de les pluges torrencials que van impactar greument les pedanies del sud, l’Albufera i les platges, té com a objectiu coordinar i gestionar les accions necessàries per a la reconstrucció i millora dels entorns afectats.

El pla inclou línies d’actuació aprovades pel Ple municipal, centrades en la recuperació de les pedanies, la millora de la mobilitat i la seguretat, la reactivació econòmica, la regeneració ambiental i la recerca de finançament públic.

Les compareixences per al desenvolupament d’aquest pla es realitzaran els dies 7, 13 i 20 de gener. Al matí intervindran experts amb exposicions de 15 a 20 minuts, seguits d’un torn de preguntes dels grups polítics. A la vesprada serà el torn de les entitats i associacions, que tindran 7 minuts per a les seues intervencions.

Amb aquesta estructura de treball, l’Ajuntament busca obtindre conclusions propositives en el menor temps possible, donant veu a experts i representants de sectors afectats per a garantir una recuperació eficaç i sostenible de les zones perjudicades per la DANA