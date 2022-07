El pla està dotat amb més de mig milió d’euros i permetrà la contractació de 9 educadors ambientals

La Junta de Govern Local ha aprovat hui el primer Pla d’Educació Ambiental de la ciutat de València, un document que marca l’estratègia urbana en matèria de residus i neteja i les polítiques d’educació i comunicació mediambiental. El pla està dotat amb 515.000 euros i permetrà la contractació de 9 educadors ambientals per informar, formar i conscienciar la ciutadania en la matèria. El vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, qui ha comparegut acompanyat del regidor Borja Sanjuán, ha explicat que “este és el primer pla que aprovem en tota la història de l’Ajuntament perquè mai s’havia fet un pla d’educació ambiental i és una part importantíssima de les polítiques de la Regidoria, en este cas per a millorar les taxes de reciclatge, la minimització de la gestió de residus, i també les actituds cíviques de manteniment de l’espai públic”.

Campillo ha avançat que “l’èxit de les polítiques de neteja i de residus té dos potes fonamentals, una és la inversió pública i els contractes de neteja i de residus, i l’altra és la conscienciació ciutadana. En una ciutat de la grandària de València és impossible mantindre una ciutat neta o fer una correcta separació de residus sense la col·laboració de la ciutadania”.

A juí del vicealcalde, “hem d’informar i formar. El Pla té un pressupost de mig milió d’euros i contractarem un equip d’un mínim de 9 educadors ambientals, que es dedicaran a formar i fer cursos per a escolars, persones majors, el col·lectiu faller, tan important en la nostra ciutat, i la ciutadania en general”.

El regidor valora que “el que farem ara, una volta aprovat, és executar-lo. Encara estem decidint si començarem en setembre o ens esperarem a tindre els nous contractes de neteja i residus”.

També en matèria mediambiental, la Junta de Govern Local ha donat el vistiplau a l’inici del procediment per a contractar el subministrament i instal·lació d’instal·lacions d’enllumenat públic en diverses zones de la ciutat. En concret, el projecte millorarà el servici als districtes de Campanar, la Saïdia, l’Olivereta, Quatre Carreres i Camins al Grau, on el consistori invertirà 1.273.494’63 euros. Esta actuació s’emmarca dins del Pla d’Eficiència Energètica posat en marxa des de l’any 2015, que ha permés reduir el consum energètic de l’Ajuntament de València en més de 8’5 milions d’euros (8.741.820 euros) així com transformar en tecnologia més eficient i respectuosa amb el medi ambient el 80% de les instal·lacions d’enllumenat públic de la ciutat, així com la dels edificis municipals i escoles.

El govern municipal ha aprovat hui també la licitació per renovar, adequar i reposar les zones infantils i l’espai de jocs de 42 jardins, parcs i espais verds de la ciutat. Són zones infantils pertanyents a 15 districtes i 30 barris i que patixen un deteriorament. Es substituiran 4.566 metres quadrats de paviment de seguretat, s’instal·laran noves senyalitzacions, es reposaran jocs deteriorats, s’introduiran nous jocs inclusius i s’ampliaran els tancaments perimetrals. Les noves zones inclouran, a més, instal·lacions per a les diferents etapes del creixement infantil que permetran el desenvolupament de la psicomotricitat dels més menuts en les etapes primerenques de la vida i s’empraran materials reciclables, reciclats i tecnològicament avançats.

Les intervencions previstes afectaran jardins dels barris de Campanar, Sant Pau, Els Orriols, Benicalap, Ciutat Fallera, Massarrojos, el Botànic, Arrancapins, Nou Moles, Soternes, Tres Forques, la Fontsanta, la Llum, Vara de Quart, Russafa, Gran Via, Patraix, Safranar, Sant Marcel·lí, En Corts, el Grau, Marxalenes, Tormos, la Fonteta de Sant Lluís, Cabanyal-Canyamelar, Natzaret, Aiora, Penya-roja, Ciutat Jardí i Benimaclet.

L’elecció dels jardins on es faran les intervencions ha partit d’un diagnòstic previ de la Regidoria de Parcs i Jardins, que ha elaborat un informe tècnic sobre l’estat de les zones infantils dels jardins de València.

Ajudes a les zones urbanes comercials

L’equip de govern ha aprovat en la seua reunió de hui participar en la convocatòria de la línia d’ajudes de suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals de comercialització en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Les ajudes que es poden aconseguir arribaran al 80% sobre el pressupost total dels projectes que es presenten. La subvenció màxima arriba als dos milions d’euros. L’equip de govern faculta a l’Oficina Tècnica Municipal per a Projectes Europeus a encetar el procediment de sol·licitud de les subvencions.

ARRU del Cabanyal

La Junta de Govern Local ha aprovat la segona convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i reedificació d’edificis i habitatges situats en l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU II) del Cabanyal-Canyamelar. Les ajudes es podran destinar tant a la millora de l’eficiència energètica, accessibilitat i seguretat dels habitatges com a la demolició i construcció de nous edificis, que en qualsevol cas hauran de complir amb totes les exigències urbanístiques i tècniques vigents. A més, estos edificis de nova construcció hauran de tindre una qualificació energètica mínima B. Un altre xicotet percentatge de les ajudes es destinarà a cobrir els costos d’allotjament temporal de les famílies que duguen a terme una rehabilitació i no disposen d’una altra solució així com a la redacció de projectes, direcció d’obres i estudis arqueològics requerits per l’administració. El termini per a sol·licitar estes ajudes, que serà de tres mesos, s’obrirà en els pròxims dies.

A més, amb càrrec a l’aportació de l’Ajuntament, es rehabilitaran 25 habitatges municipals que es destinaran a lloguers assequibles.

Carrils bici

La Junta de Govern Local ha donat llum verd a la licitació de 5 quilòmetres de carril bici en importants avingudes i barris de la ciutat. La licitació, que té un pressupost total de 2,3 milions d’euros, es dividix en 5 grans projectes: Cardenal Benlloch-Eduardo Boscà, Doctor Peset Aleixandre, Jesús-Patraix-Extramurs, tram III de General Avilés i Gascó Oliag-Daniel Balaciart.

El carril bici de Cardenal Benlloch i Eduard Boscà és un eix d’aproximadament 1.300 metres de longitud que connectarà l’avinguda de Blasco Ibáñez amb el Passeig de l’Albereda a través de Cardenal Benlloch i Eduard Boscà. El carril bici bidireccional, de 2,50 metres d’amplària i segregat en calçada, connectarà amb els carrils bici existents en l’avinguda de Blasco Ibáñez, avinguda del Port, Albereda i amb els ciclocarrers de Vicente Sancho Tello-Rodríguez de Cepeda i Pobla de Farnals-carrer d’Èol. Comportarà, d’esta manera, un enllaç entre les Universitats, el Port de València i la Ciutat de les Arts i les Ciències que millorarà la mobilitat ciclista en la zona est de la ciutat. A més, es tracta d’un projecte sorgit en els pressupostos participatius Decidim VLC 2019/2020.

El carril bici de Peset Aleixandre és la infraestructura que més destaca per les seues dimensions des de la intersecció amb el carrer del Doctor Nicasi Benlloch fins a la plaça de Don Bosco, de manera que donarà connexió als barris del Calvari, Marxalenes, Tormos, Torrefiel i Benicalap. Seran uns 1.500 metres d’eix ciclable que connectaran amb el de Primat Reig, avinguda de la Constitució, carrers d’Alcanyís i Marie Curie, l’avinguda de Joan XXIII, els carrers de Francesc Tàrrega i el de General Llorens, l’avinguda de Burjassot, Doctor Nicasi Benlloch i el futur carril bici de General Avilés.

Els carrils bici de Jesús-Patraix proposen tant la creació de dos nous eixos ciclables com la correcció de dos trams amb importants defectes de disseny. El més extens dels eixos discorrerà pel carrer de Jesús, connectant la Gran Via Ramón y Cajal amb el carril bici existent al carrer de Jeroni Munyós, mentre el segon recorrerà el carrer de Conca, entre la plaça del Bisbe Amigó i el carrer del Beat Nicolau Factor. En paral·lel, s’actuarà en la remodelació de l’encreuament dels carrers d’Uruguai i carretera d’Escrivá i en l’encreuament de les avingudes de Tres Forques i Tres Creus.

Un altre projecte que ix a licitació és el que discorrerà pel tram de General Avilés comprés entre l’avinguda de Pius XII i Doctor Nicasi Benlloch. Els seus 500 metres, units als futurs carrils bici de l’avinguda del del Doctor Peset Aleixandre i la part que ja s’està executant en un altre tram de General Avilés, completaran la partix nord-oest del popularment conegut com a segon anell ciclista. El carril bici dissenyat se situarà segregat per la calçada sud, anivellant-se a cota de calçada en les parades d’autobús, mentre que en el tram entre els carrers de Conchita Piquer i del Doctor Nicasi Benlloch es disposarà en la via de servici però paral·lel al pas inferior en lloc de pegat a la vorada de la vorera.

Per últim, l’eix ciclable que discorrerà pels carrers Gascó Oliag i Daniel Balaciart comportarà la reducció de la longitud de l’encreuament per als vianants existent en el costat oest de la intersecció de Gascó Oliag amb l’avinguda de Menéndez i Pelayo amb l’ampliació de les voreres, el gir de l’estació de Valenbisi per a facilitar l’accés des del carril bici i evitar la circulació ciclista per la vorera, la disposició d’un nou pas de vianants en l’avinguda del Primat Reig al costat dels carrers de Gascó Oliag i Daniel Balaciart, i l’ampliació de la vorera en un tram del carrer de Daniel Balaciart.

Premis al mèrit cultural “Ciutat de València”

Per últim, l’Ajuntament ha creat els premis al mèrit cultural “Ciutat de València”, que guardonarà anualment les persones físiques o jurídiques vinculades a la ciutat i que s’hagen distingit en qualsevol àmbit del món de la cultura. La Junta de Govern Local ha donat el vistiplau a la primera edició dels guardons, que distingiran anualment una o diverses persones o entitats. La persona o persones guanyadores rebran 18.000 euros i un trofeu realitzat per l’estudi valencià de disseny Lavernia i Cienfuegos.

Els guardons al mèrit cultural no existien fins ara a la ciutat de València però sí existeixen en altres capitals com Madrid o Barcelona. València viurà enguany la seua primera edició i els guardons seran lliurats per l’alcalde en un acte solemne.