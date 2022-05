Fuset ha explicat que “és una oportunitat estratègica per a la ciutat tant pel que fa a la seua modernització com pel que fa a l’activació econòmica”

El regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, ha avançat hui que l’Ajuntament de València, amb el suport de diverses administracions públiques, universitats i empreses, presentarà una candidatura al projecte europeu CITCOM.ai, pertanyent al Digital European Programme de la Unió Europea, centrat a apropar la tecnologia digital a les empreses, la ciutadania i les administracions públiques combinant aspectes estratègics per a la ciutat com ara la lluita contra el canvi climàtic, la digitalització i la intel·ligència artificial.

Amb la participació en este programa, l’Ajuntament de València, junt amb altres importants socis europeus, aspirarà a captar per a la ciutat de València un centre de test i experimentació (TEF: testing and experimentation facility) centrat en smart cities, on es puga aplicar la intel·ligència artificial a diversos casos: en l’àmbit de la mobilitat i el transport sostenible; l’eficiència energètica urbana amb l’objectiu de neutralitat climàtica; la gestió de residus i solucions basades en la natura; solucions col·laboratives per a la protecció del medi ambient o servicis i aplicacions transversals amb especial èmfasi en la implicació d’agents i la participació ciutadana.

La candidatura, preparada els darrers mesos per l’Oficina de Ciutat Intel·ligent i amb la col·laboració de Las Naves, aspira així a captar un dels tres centres d’operacions europeus que contempla el projecte CITCOM.ai. Este centre d’operacions del sud que aspira a liderar València i que inclou socis d’Alemanya, Polònia i Itàlia es complementaria amb els TEF del supernode nòrdic, liderat per Dinamarca, i el central, liderat per Bèlgica.

Fuset ha declarat que “la candidatura de València és ambiciosa i potent gràcies als nostres ferms avanços com a smart city els darrers anys, que ens han consolidat com un referent internacional i ens permeten aglutinar els esforços de diferents administracions públiques, universitats i empreses”. El regidor ha avançat que en cas de tirar avant “serà una oportunitat estratègica per a la ciutat tant pel que fa a la seua modernització i quant a l’activació econòmica en un sector punter”.

A més, ha emmarcat esta iniciativa en l’acord de col·laboració que l’Ajuntament va signar el 24 de març passat amb la Generalitat Valenciana i la Universitat Politècnica i ha destacat que “projectes així fan que Smart City València passe de ser un projecte d’ajuntament a un autèntic projecte de ciutat”.

Per la seua banda, el regidor d’Innovació, Carlos Galiana, ha ressaltat la importància de la missió climàtica aprovada per la ciutat dins de Missions València 2030 i la consegüent elecció fa unes setmanes de València com una de les 100 ciutats europees on aplicar la missió d’innovació europea. La candidatura de València a esta gran infraestructura d’intel·ligència artificial i robòtica augmenta la probabilitat en orientar-la a la missió climàtica.

“Ara podrem explicar i donar exemples que la gent entenga de com la tecnologia, les dades i la intel·ligència artificial poden ajudar-nos a millorar la vida de les persones, que és sens dubte el propòsit final de tota la innovació que s’impulsa a València”, ha declarat.

El pressupost global del projecte per als tres supernodes és de 40 milions d’euros, dels quals la Unió Europea finançarà el 50 % i la resta les entitats participants a partir de fons propis, estructurals, autonòmics o nacionals.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià