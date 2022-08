Taronja sencera és el servici municipal per previndre i atendre situacions de control i gelosia en les primeres relacions de parella, que es va posar en marxa en octubre passat

Taronja sencera, el servici municipal per previndre i atendre la violència de gènere entre adolescents, ha assessorat més de 300 professionals que treballen amb la població juvenil, des que es va posar en marxa, en octubre passat. També ha orientat de forma individual i grupal 19 xiques i 14 xics junt amb les seues famílies per evitar i erradicar comportaments de control, gelosia i violència psicològica en les primeres relacions de parella.

Un equip d’especialistes informen, acompanyen i ajuden joves d’entre 14 i 17 anys i els seus familiars. Es pot contactar per telèfon o whatsapp (658 452 673), a través del web de Taronja sencera i les seues xarxes socials, i també presencialment, al centre de joventut del carrer de Campoamor, 91. La regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, ha assegurat que “este servici situa València com a ciutat capdavantera en la prevenció de les violències masclistes en la població juvenil”, atés que “cada volta tenim més dades que confirmen que la violència de gènere es reproduïx entre les edats més primerenques i s’exercix freqüentment mitjançant les xarxes socials”.

El nom de Taronja Sencera respon a l’objectiu de “trencar els mites de l’amor romàntic que perpetuen els rols i els estereotips de gènere”, començant “perquè som taronges senceres, no necessitem d’un altre per ser completats com a persones”, segons ha explicat Beamud. L’edil ha apuntat que tant els programes de prevenció implementats des de l’Ajuntament com informes d’entitats com Save the children posen de manifest que hi ha un repunt dels casos de violència de gènere entre els joves, els quals s’han d’afrontar d’una manera específica, ja que estos tenen experiències i una forma de relacionar-se i interactuar diferent. Així, “trobem que la violència s’exercix freqüentment a través de les xarxes socials i dona lloc al ciberassetjament, grooming, sexting, etc.”

Per això, Taronja sencera es focalitza a adolescents, “en una doble vessant: l’atenció a les xiques joves que han patit alguna situació de violència i també als xics que les provoquen, junt amb les seues respectives famílies”. El servici compta amb dos psicòlogues especialitzades, una d’elles agent d’igualtat, un altre psicòleg especialitzat, una dissenyadora i un informàtic. Entre les seues tasques hi ha l’atenció psicològica individual i grupal, i la sensibilització i formació específica al professorat, associacions juvenils, tècnics de joventut i professionals que treballen amb joves perquè sàpien detectar els primers indicis i puguen intervindre de forma efectiva.