València atén en el domicili al 100% de la població amb necessitat d’acompanyament El nou contracte del Servei d’Ajuda a domicili (SAD) compta amb un pressupost de quasi 60 milions d’euros per als pròxims quatre anys. Durant aquest temps beneficiarà a 4.320 persones, que rebran assistència 10 hores a la setmana i podran accedir a nous serveis com, per exemple, els de podologia, perruqueria, fisioteràpia o atenció psicològica. “En menys d’un mes el 100% de la demanda estarà atesa”, tal com ha anunciat la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, en detallar les “millores” que presenta aquest recurs, actualitzat des del passat 1 de novembre.

Lozano, ha informat que “amb un increment del 57% del pressupost, aquest servei municipal prestarà noves atencions i desenvoluparà programes especialitzats com, previndre la soledat no desitjada, a més de la incorporació de més professionals, així com la millora de les seues condicions laborals. També permetrà ampliar, en un 42%, el nombre de persones beneficiàries, i les hores d’atenció individualitzada.

Entre els nous serveis oferits amb el nou contracte del SAD, també destaquen la fisioteràpia rehabilitadora, infermeria, teràpia ocupacional, integració social, així com la cessió de claus, per a resoldre en situació d’emergència, i la neteja de xoc i desinfeccions. A més, també les empreses adjudicatiaras desenvoluparan activitats culturals per a atendre les necessitats socials d’aquestes persones.

Finalment, la regidora també ha destacat la posada en marxa del denominat Banc de Moviment, a través del qual “es posa a la disposició de les persones usuàries grues, elevadors, caminadors, cadires de rodes i altres equipaments per a facilitar la mobilitat”