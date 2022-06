L’alcalde de València, Joan Ribó, ha rebut este matí el tradicional Pomell del Corpus

València viurà este cap de setmana la festivitat del Corpus,una de les tradicions més antigues de la ciutat. Diferents actes religiosos, folklòrics i culturals configuren el programa d’esta celebració que l’Ajuntament va encetar la setmana passada amb el cicle de xarrades “De la festa, la vespra”, i que conclourà dimecres 22 de juny, amb la representació de les danses de la huitava del Corpus al monestir de Sant Miquel dels Reis. El dia gran de la denominada “festa grossa” de la ciutat serà pròxim diumenge, quant es festegen dos dels actes representants en el cartell anunciador del Corpus 2022. Esta imatge gràfica, que convida la ciutadania a gaudir de la festa, fusiona alguns dels seus elements simbòlics com ara la ‘poalà’, de la cavalcada del convit, o la pluja de pètals, amb què la ciutadania rep la Custodia del Santíssim Sacrament al seu pas pels carrers de València en la processó.

Hui, divendres 17, a les 10.00 hores, l’Ajuntament ha rebut el Pomell de flors del Corpus de mans de l’associació Amics del Corpus, i ha engalanat el balcó de la façana principal amb este adorn per fer una crida a tots els valencians i valencianes perquè celebren esta festivitat tan arrelada.

A les 20 hores, serà el trasllat de les roques a la plaça de la Mare de Déu, on quedaran exposades. I a les 23.30 hores, se celebrarà la nit d’albaes i danses, des de la plaça del Dramaturg Faust Hernández Casajuana fins al Palau Arquebisbal.

Demà, dissabte 18 de juny, a les 18.00 hores, a la plaça de la Mare de Déu, serà la representació del Misteri de Sant Cristòfol i el Misteri d’Adam i Eva, a càrrec del col·legi diocesà Santiago Apóstol. Eixe mateix dia, a les 23 hores, també a la plaça de la Mare de Déu, està previst el concert de la Banda Municipal de València, dirigida per Rafael Sanz Espert, i a les 24 hores, serà la Nit de Festa, amb passacarrer i banda de música pel recorregut invers de la processó. També es lliuraran els premis dels balcons adornats.

Diumenge, 19 de juny, continuarà la programació amb motiu del Corpus. De 9 a 9.30 hores, serà el repic de campanes des de la torre del Micalet per a passar, a les 12 hores, després de la missa a la Seu, a la Cavalcada del Convit, que es realitza des de l’any 1516, i que suposa una crida a la ciutadania perquè assistisca a la Processó de la vesprada. En la desfilada intervindrà el representant de l’Església, “el Capellà dels Roques”, que s’encarregarà de convidar a la festa. A este personatge li precedirà la Guàrdia Municipal Muntada i diverses comparses que s’exhibiran en balls tradicionals com les danses del “Corpus” i la “Degollà”.

De 12 a 12.30 hores s’efectuaran els voltejos de campanes corresponents a la festivitat del Corpus des del Micalet. De vesprada, a les 16.30 hores, es realitzarà el pas de les roques; a les 17.15 hores eixiran els carros de murta; i un quart d’hora després ho faran gegants, nanos, la magrana i la Moma, protagonista d’un dels balls més específic i antic de la festivitat del Corpus que simbolitza el triomf de la virtut sobre els set pecats capitals.

A les 19 hores començarà la Solemne Processó del Corpus de València que eixirà de la Seu per la porta dels Apòstols, per a continuar per la plaça de la Mare de Déu, els carrers dels Cavallers, Tossal, Bosseria, Mercat, Maria Cristina i Sant Vicent, Lluís Vives, Mar, Avellanes, Palau, i la plaça de l’Almoina fins a la catedral. I, per a finalitzar este acte en què participaran les Falleres Majors de València, a les 21 hores, s’efectuarà el tradicional volteig de campanes des del Micalet.