Emiliano García: “València, com a Capital Mundial del Turisme Intel·ligent, festeja que som un destí referent en sostenibilitat, digitalització i accessibilitat”

València celebrarà demà, com cada any, el Dia Mundial del Turisme amb activitats gratuïtes orientades tant a residents com turistes amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la importància d’un turisme sostenible, que respecte l’autenticitat del territori i permeta conéixer més sobre la identitat i el caràcter local.

Emiliano García, regidor de Turisme i Internacionalització, ha destacat que, “enguany, en què celebrem que València és Capital Europea de Turisme Intel·ligent, el Dia Mundial del Turisme és una data especialment important. València festeja que som un destí referent en sostenibilitat, digitalització i accessibilitat, i amb patrimoni que projecta els més de 2.000 anys d’història de la nostra ciutat. I demà és dia de projectar-ho a residents i turistes, de celebrar amb ells que el turisme de València és i serà font de riquesa i progrés per a tots i totes”.

Així, per a festejar este dia, Visit València ha planificat rutes turístiques per la ciutat. La primera d’elles, amb l’objectiu de compartir amb els valencians i valencianes que la ciutat és Capital Mundial del Disseny, recorrerà els punts més icònics del centre d’històric inclosos en el “Mapa de Disseny”. Durant la visita, una guia oficial detallarà aquelles característiques i particularitats de cadascun dels espais, i es destacarà la petjada que el disseny valencià ha deixat a la ciutat al llarg dels anys i que ens han permés ser reconeguts per la World Design Organisation.

La segona de les visites està orientada a conscienciar sobre la importància de l’accessibilitat en l’activitat turística i la necessitat d’eliminar barreres perquè qualsevol persona puga gaudir d’una experiència turística plena. Així, el grup recorrerà la ciutat en parella i amb l’acompanyament d’un guia oficial, però amb els ulls embenats per a descobrir València a través de la resta dels sentits. Es posarà el focus en la història, art urbà, tradició i gastronomia, alhora que s’intenta sensibilitzar sobre la situació que viuen les persones amb diversitat funcional simulant la seua situació. Estes dos rutes poden reservar-se hui a través de l’APP València On fins a cobrir el contingent.

La transformació digital de l’activitat turística, mitjançant la implantació de tecnologies immersives i intel·ligència artificial, és una altra de les apostes que està realitzant la ciutat de València i que els residents podran experimentar en el Dia Mundial del Turisme. Per això, durant esta setmana l’Oficina d’Atenció Turística de la plaça de l’Ajuntament acollirà el projecte PHYGI, gràcies al qual es podrà gaudir d’una visita virtual per nombrosos espais icònics de la ciutat a través de la realitat virtual, una experiència que transporta a l’usuari a diversos llocs, i moments clau de l’agenda valenciana, com poden ser les Falles, a través d’un viatge immersiu i realista.

Així mateix, al costat del Museu de Belles Arts de València es proposa una experiència basada en la tecnologia 5G per a acostar la seua obra a qualsevol persona des de qualsevol ubicació. D’esta manera, es realitzaran dos visites virtuals immersives, en directe i guiades, una a les 11.00 i una altra a les 17.00, al Museu de Belles Arts de València. La primera ruta se centrarà en l’exposició permanent del Museu, recorrent pintures del S. XVII. A la vesprada la visita s’ocuparà de la Col·lecció de Retaules. Les dos visites permeten gaudir del vídeo 360º i en tres dimensions a través del canal de Youtube de Visit València.

Les activitats del Dia Mundial de Turisme aposten també per la implicació del turista, sensibilitzant sobre la importància del reciclatge i de la reducció del consum de plàstics. Així, per cada València Tourist Card que retorne un turista a l’Oficina d’Atenció Turística rebrà un obsequi i un paper de llavors. Gràcies a este paper, després de ser plantat en un test o directament en la terra, germinaran flors silvestres.

A més, com cada any, a partir de les 11 en la plaça de l’Ajuntament es repartiran degustacions gratuïtes d’orxata (fins a fi d’existències). València ha sigut reconeguda, per segon any consecutiu, com la ciutat més saludable del món, entre altres motius, per la gastronomia autòctona. L’orxata, per exemple, és un producte considerat molt saludable ja que, entre altres, no conté ni gluten ni lactosa, és baixa en sodi, rica en vitamines C i E i aporta minerals com el magnesi, el fòsfor, el calci, el ferro i el potassi.