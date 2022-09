Del 23 al 30 de setembre es realitzaran multitud de jornades obertes per tota la ciutat i una gran festa de clausura en la Plaça de l’Ajuntament

El regidor d’esports de l’Ajuntament de València, Javier Mateo, ha presentat este matí #BeActive: Setmana Europea de l’Esport, que se celebra del 23 al 30 de setembre. Durant tota la setmana, els ciutadans podran gaudir de manera gratuïta de les instal·lacions esportives, de les diferents activitats que es realitzaran en els seus voltants i de la gran festa final d’esdeveniment que es realitzarà el 30 de setembre en la Plaça de l’Ajuntament. “Esta és una gran setmana per a tots aquells que vulguen iniciar-se en una activitat o simplement conéixer nous esports o les instal·lacions esportives de la seua ciutat” ha afirmat Mateo, qui ha animat a tots els valencians a “practicar esport a qualsevol edat, ja que l’esport és una de les claus de l’envelliment actiu”

Tal com ha indicat el regidor d’esports “la finalitat d’esta iniciativa és combatre el sedentarisme i promoure l’esport entre els ciutadans. És una setmana important per a l’esport europeu i per a la seua població, i la de més de 41 països que s’han sumat, i València sent la referència que és en el món esportiu nacional i europeu no podia quedar-se al marge”.

Totes les activitats de la Setmana Europea de l’Esport es poden consultar des del següent enllaç: www.fdmvalencia.es/es/beactive2022

Esdeveniments esportius

Prop de 10 esdeveniments de l’agenda esportiva de la ciutat de València estaran emmarcats dins d’esta Setmana Europea de l’Esport. Entre ells s’inclouen alguns com els actes commemoratius del XXXI Dia de la Pilota Valenciana que s’organitzen en la Plaça de l’Ajuntament del 19 al 25 de setembre, la presentació del Valencia Basket del 23 de setembre en el Pavelló Font de Sant Lluís o la 29a edició de la Travessia nadant al Port de València d’este diumenge 25 de setembre, entre altres que se celebren a la ciutat.

Portes obertes

Per a esta setmana, 20 instal·lacions esportives municipals obriran les seues portes a tota la ciutadania del 23 al 30 de setembre. Cadascuna d’elles ha programat un complet calendari d’activitats esportives i activitats físiques en les quals es podrà participar seguint les instruccions de cadascun dels organitzadors. Des de sales de musculació que tindran accés lliure amb cita prèvia fins a completar aforament, passant per pistes de tennis, pàdel, frontó o la pista d’atletisme que es podran reservar de manera gratuïta, així com bany lliure o activitats dirigides com a aiguagim, ioga, pilates, taitxí o GAP, entre altres, que es realitzaran en diferents instal·lacions.

Algunes d’estes activitats estan organitzades per clubs esportius la ciutat. És el cas del Club LGTBI+ Samarucs València, el Club natació artística Atlantis, el Club de tir amb arc Arc València, el CD Waterpolo Túria, el Club Karate Benicalap, el S.D. CORRECAMINOS, el CD Apolo i el UD Marítim Cabanyal que obriran els seus entrenaments i organitzaran jornades obertes de les seues disciplines per a diferents edats.

Consulta els detalls de com apuntar-se a aquestes activitats o quines instal·lacions esportives les acull a través de la pàgina web www.fdmvalencia.es/es/beactive2022.

Activitats a l’aire lliure

Aprofitant la celebració de la Setmana Europea de l’Esport, les activitats dirigides a la platja de la Malva-rosa s’han estés fins al divendres 30 de setembre de 2022. L’horari d’estes sessions el pots trobar en les xarxes socials i en la web de la Fundació Esportiva Municipal. A més, a l’altura del Pavelló Malva-rosa, es realitzaran activitats per a promocionar el futbol platja en les porteries que s’han instal·lat recentment. Els clubs de futbol de la zona del marítim i dos dels clubs de futbol platja de la ciutat de València participaran en les jornades.

A més, encara que no es troba dins de les dates del #BeActive, per al diumenge 2 d’octubre de 2022, d’11.00 a 15.00 hores, s’ha organitzat una nova jornada del programa Esports als Barris en la Plaça de la Reina. Es realitzarà el diumenge perquè el major nombre de ciutadans tinguen possibilitat d’acostar-se.

Gran festa final

L’esdeveniment de clausura de la Setmana Europea de l’Esport 2022 tindrà lloc en la Plaça de l’Ajuntament divendres que ve 30 setembre de 18.30 a 23 hores. Esta jornada final comptarà amb diferents espais per als clubs i entitats esportives de la ciutat. A més, hi ha programades classes multitudinàries que han sigut organitzades amb la col·laboració de ANEP (Associació Nacional d’Entrenadors de Pilates i Ioga). La vetlada comptarà amb sessions de ioga, pilates i cubbà, serà d’accés lliure i tindrà sempre caràcter gratuït per als participants.