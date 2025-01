València cerca solucions perquè les persones amb discapacitat puguen gaudir de les Torres de Serrans i de Quart

Reptes GovTech’ és un concurs de projectes que impulsa la innovació i la col·laboració publicoprivada.

València Innovation Capital, la plataforma de la Regidoria d’Innovació, ha llançat els primers ‘Reptes GovTech’, una iniciativa per a desenvolupar solucions tecnològiques i innovadores que milloren la vida urbana.

Un dels reptes té com a objectiu fomentar el turisme accessible per a persones amb diversitat funcional, perquè puguen gaudir del patrimoni cultural de València, especialment les Torres de Serrans i les de Quart, monuments que per la seua antiguitat encara no compten amb l’accessibilitat necessària.

Segons ha explicat la regidora d’Innovació, Turisme i Captació d’Inversions, Paula Llobet, amb aquesta iniciativa es vol “fomentar la col·laboració publicoprivada i treballar junts per a donar oportunitats a tothom.”

Solucions innovadores i contractes de 50.000 euros

Les empreses interessades poden presentar les seues propostes fins al 24 de gener de 2025. Els projectes guanyadors obtindran un contracte de 50.000 euros per a desenvolupar la solució, mentre que les dues propostes amb millor puntuació després de la guanyadora seran recompensades amb 2.500 euros cadascuna.

Per al repte de ‘Turisme accessible’, es busca crear un centre d’interpretació adaptat a persones amb diversitat funcional. Aquest centre, que s’instal·larà de manera efímera prop de les torres, ha d’utilitzar tecnologies innovadores per a oferir una experiència completa i accessible que permeta conéixer el valor cultural i patrimonial dels monuments.

Repte per a avaluar la innovació a València

El segon repte busca recopilar i visualitzar informació que permeta mesurar l’evolució de l’ecosistema d’innovació a València. Això inclou la creació d’una base d’indicadors que servisca com a referència comuna i que puga ser consultada a través d’un quadre de comandaments en línia.

La regidora Paula Llobet ha assenyalat que “aquesta iniciativa demostra el compromís de València amb la transformació digital i la innovació, connectant el potencial tecnològic amb la millora de la qualitat de vida a la ciutat.”

València Innovation Capital continua apostant per un model de ciutat dinàmica i creativa, reforçant el seu compromís amb la democratització de l’accés al patrimoni i la promoció d’un ecosistema d’innovació de referència.