València comença a retirar els vehicles sinistrats de la DANA a les pedanies del sud

La ciutat de València ha iniciat la retirada de prop de 3.000 vehicles sinistrats per la recent DANA

Distribuïts en 24 campes provisionals situades a les pedanies del sud, incloent-hi 14 a la Torre, 7 al Forn d’Alcedo i 3 a Castellar-l’Oliveral.

Aquesta acció es du a terme amb l’objectiu de traslladar els vehicles als Centres Autoritzats de Tractament (CAT).

El regidor de Policia Local i Mobilitat, Jesús Carbonell, ha assenyalat que l’Ajuntament actua amb la major celeritat possible, destacant que ja s’han començat a retirar aquells vehicles que el Consorci de Compensació d’Assegurances ha declarat com a pèrdua total, en compliment del Reial decret llei 8/2024.

Una acció coordinada i prioritària

Segons Carbonell, “es mantenen contactes directes amb el Consorci per agilitzar els trasllats, garantint que els vehicles qualificats per la DGT siguen portats als desballestaments autoritzats de manera immediata”. L’objectiu és buidar les campes al més ràpidament possible, millorant així la qualitat de vida dels veïns de les pedanies afectades.

Tractament final dels vehicles

Una vegada traslladats als desballestaments, els vehicles són donats de baixa definitiva i sotmesos al tractament ambiental corresponent, similar al procés que segueixen els vehicles quan arriben al final de la seua vida útil.

Aquestes mesures, que responen a una situació d’emergència provocada per la DANA, subratllen el compromís de l’Ajuntament de València amb el benestar dels seus habitants i la sostenibilitat mediambiental.