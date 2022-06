València crea dos borses de treball

L’Ajuntament crea dos borses de treball amb 182 aspirants per a cobrir futures places d’inspectors i oficials de la Policia Local

Hui s’ha aprovat una moció conjunta subscrita pels dos grups de l’equip de govern, per a donar suport a l’atenció primària

La Junta de Govern Local ha aprovat la constitució de dos borses de treball per a comandaments de la Policia Local. Una de les borses, formadaper 112 agents, servirà per a seleccionar a futurs oficials; l’altra, amb 70 oficials, cobrirà el nomenament d’inspectors.

El regidor delegat d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha donat compte hui d’este i altres acords de l’executiu municipal com, per exemple, l’aprovació d’una moció conjunta per a millorar l’atenció mèdica primària o l’adjudicació del contracte d’obres per a millorar l’accessibilitat al carrer Democràcia.

El regidor d’Hisenda, que ha fet estes declaracions durant la roda de premsa que ha celebrat al costat del vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha explicat que “este constant reforç de la plantilla obeeix al fet que la Policia Local ha estat durant 10 anys de govern del PP sense convocar una sola plaça”. Estes borses permetran que en breu es cobrisquen 15 places d’inspectors i 25 d’oficials, que milloraran el funcionament del cos policial, i el servici que oferix als ciutadans.

Tal com ha explicat el regidor “entre el pas d’agents a segona activitat i les jubilacions, la plantilla ha anat minvant, i ha hagut d’arribar este govern amb l’oposició més gran de la història per a compensar el període més nefast de la història de la Policia Local”.

Recolzament a l’atenció primària

En la sessió de hui, també s’ha aprovat una moció conjunta subscrita pels dos grups de l’equip de govern, de recolzament a l’atenció primària. En concret es demana que es garantisquen uns centres d’atenció primària oberts, accessibles, sense llistes d’espera, en els quals es prioritzen les consultes presencials, especialment per als grups més vulnerables, afectats per la bretxa digital. La moció sol·licita la recuperació de les retallades que ha patit en els últims anys, i demana que es destine el 25% de pressupost de sanitat a l’atenció primària.

Referent a això, Sanjuán ha afirmat que “esta comunitat era una de les quals presentava una despesa per habitant més baixa en atenció primària, i en els últims anys, malgrat l’infrafinançament, hem superat la mitjana de despesa en sanitat per habitant”.

Millora de l’accessibilitat en la barri de Soternes

La Junta de Govern ha aprovat l’adjudicació del contracte de les obres de millora de l’accessibilitat al carrer Democràcia, en la seua confluència amb la Plaça Sainetista Arniches del barri de Soternes, entre les quals existeix un desnivell de 2 metres. Les obres compten amb un pressupost de prop de 700.000 euros, i un termini d’execució de 7 mesos.

Per a millorar la separació física que existeix entre tots dos entorns, separats actualment amb murs de contenció i unit només amb tres escales, es crearan 4 itineraris per als vianants accessibles, amb pendents màxims del 6%. Es crearà un entorn amb grans superfícies enjardinades, intercalades amb zones de graderia que afavoriran l’estada i la vivència d’esta nou espai públic.

“És una frontera física entre València i Mislata, que per a la vida diària dels veïns de tots dos municipis és inexistent a l’hora de realitzar les labors quotidianes. Revaloritzarem l’entorn i treballar en esta València per als vianants i de places”, ha subratllat el regidor.

Cessió de vehicle d’emergències

Finalment, Sanjuán, ha informat sobre la cessió gratuïta d’un vehicle de Bombers al Cos de Bombers Voluntaris de Lima (el Perú), a través de l’ONG “Bombers pel Món”. El vehicle, que actualment es troba fora d’ús, servirà per a dur a terme un projecte d’atenció d’emergències, incendis, materials perillosos i accidents de trànsit en 5 districtes de la regió de Lima. L’ONG correrà amb les despeses de derivats del canvi de titularitat, així com les reparacions i manteniment del vehicle.