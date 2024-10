València destina 100.000 euros per promoure el disseny i la seua vinculació amb la ciutat

La Junta de Govern aprova el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana

Este acord ha sigut impulsat pel Servici d’Innovació amb el propòsit d’impulsar el llegat de València Capital Mundial del Disseny 2022

El consistori subvencionarà, entre altres accions, el festival “València DesignFest”, que mostra “el talent local a professionals internacionals”

L’Ajuntament destinarà 100.000 euros per a finançar a la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana “per a canalitzar i impulsar el llegat de València Capital Mundial del Disseny 2022, i promoure el disseny que, històricament, s’ha mostrat com un actiu important de la ciutat i com una de les disciplines en les quals els valencians han demostrat estar a l’avantguarda”. Així es desprén de l’acord de la Junta de Govern Local, que hui ha donat el vistiplau al conveni de col·laboració que firmaran l’Ajuntament i la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana.

Segons este acord, el consistori finançarà el festival “València Design Fest”, que se celebra al setembre a València i reunix empreses i professionals nacionals i internacionals per a mostrar-los el disseny local i l’efervescència creativa i últimes tendències de la ciutat”.

Així mateix, la subvenció municipal sufragarà el festival de disseny i creativitat “Paradís”, que és “un punt de trobada per a professionals del disseny de producte i artistes de diferents disciplines amb interés pel disseny digital i interactiu, motion graphics, producció audiovisual o disseny gràfic en general”, i l’edició del llibre “Escenes del Disseny Valencià”, un exemplar que mitjançant històries conforma la idea dels agents i conceptes que fan de València un referent en este sector creatiu”.

Amb este acord, impulsat pel Servici d’Innovació, “l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb el disseny i amb cartellistes, publicitaris, il·lustradors, dissenyadors gràfics i industrials, urbanistes i altres professionals valencians que han fet del disseny, en totes les seues formes i varietats, un element estratègic en el desenrotllament econòmic, social i cultural de la ciutat”.