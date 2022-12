El programa es complementarà amb xarrades als centres de dia i col·locació de cartells informatius

Les Regidories d’Envelliment Actiu i Protecció Ciutadana enceten una campanya conjunta per sensibilitzar i informar les persones majors sobre la prevenció d’incendis als domicilis particulars. En paral·lel, instal·larà gratuïtament als habitatges de les persones més vulnerables de la ciutat 600 detectors de fum. La vicealcaldessa i regidora d’Envelliment Actiu, Sandra Gómez, ha explicat que “vora la meitat de les víctimes d’incendis són majors de 65 anys i esta és una qüestió que, a nosaltres, òbviament, ens preocupa perquè tenim una població especialment vulnerable a este tipus d’accidents que s’hi poden produir a la llar”.



Gómez ha afirmat que “hi ha una realitat, objectiva i contrastable per les estadístiques i les dades que ens oferix tant el Ministeri com l’associació de professionals de tècnics de bombers, i és que més de 90 dels 204 morts a Espanya per inhalació de fum en un incendi provocat o fortuït en la llar són persones majors”.

Per la seua banda, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha afegit que “la majoria d’estos incendis ocorren en domicilis vulnerables, vulnerables en tots els sentits. Vulnerables econòmics, socials o per edat on, moltes vegades, les persones que viuen en estos domicilis no saben com reaccionar”. Per això, segons el regidor, “amb esta campanya, nosaltres el que pretenem és garantir la seua seguretat, salvaguardar les seues vides i, sobretot, amb la formació que donarem als centres de majors, i finalment amb els detectors, el que volem és garantir la seguretat i la vida d’estes persones en situacions d’alta vulnerabilitat”.

Fases de la campanya

La campanya començarà el pròxim 13 de desembre amb xarrades informatives als centres de majors de la ciutat de València, on s’abordarien qüestions com les mesures preventives contra els incendis a la llar i el sistema de funcionament dels detectors de fum. Durant les xarrades s’elaboraria un llistat de persones voluntàries per a la instal·lació d’estos sensors.

A finals d’este mes de desembre està previst l’inici de la instal·lació de 600 detectors de fum als domicilis de les persones majors que així ho hagen sol·licitat i que presenten una situació de vulnerabilitat. La instal·lació es complementarà amb la difusió de mesures d’autoprotecció contra els incendis als edificis on s’instal·len estos sensors. Igualment està prevista la col·locació de 2.000 cartells en 2.000 edificis de la ciutat i d’altres 600 en centres de majors i centres escolars de la ciutat. Els cartells indicaran com actuar en cas d’incendi o com evacuar un edifici o un centre social.

Es tracta d’un primer programa pilot que l’Ajuntament enceta per evitar incendis a la llar i que repetirà en anys posteriors amb la instal·lació de més sensors i més formació per a les persones majors.

Els sensors

Els sensors que s’instal·laran fan 115 mm de diàmetre per 45 mm d’altura i pesen 200 grams. Tenen un disseny estèticament agradable i compacte amb bateries de liti de deu anys de durada. Cas de detectar fum en la llar, disparen una alarma sonora que desperta i alerta les persones residents i els permet una reacció més ràpida.

Dades

L’any 2021 va haver a València 1.224 obertures de porta per part dels bombers. Enguany, les xifres arriben als 1.181 actuacions d’este tipus. Igualment, segons dades de la Regidoria de Prevenció i Extinció d’Incendis, l’any 2021 es van registrar a València 527 focs en vivendes. Enguany ja s’han registrat 488 incendis en les llars.