València és presenta a Corea com una ciutat referent en drets humans i igualtat

València està participant a la VII Cimera Mundial de la xarxa internacional de Ciutats i Governs Locals (CGLU) que se celebra a Daejeon (Corea del Sud), on líders locals internacionals de l’àmbit polític, societat civil o la investigació es reunixen davall el lema “Els governs locals i regionals avancen a un mateix batec”.

València està present a través de la regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives i Drets LGTBI, Lucía Beamud, que participa en un total de quatre ponències. El Congrés va començar ahir dimecres i durant tres jornades aborda alguns dels principals reptes mundials, entre d’altres, els drets humans o les transformacions d’àmbit ecològic i digital, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible com a eix transversal de qualsevol política o acció.

La regidora Lucía Beamud ha explicat que “és molt important que es visibilitze a nivell global que València és una ciutat de drets, un dels temes clau en este Congrés. Així, estic traslladant a la resta de ciutats del món experiències innovadores que hem implantat els últims anys, amb el govern de Joan Ribó, en matèria de prevenció de la violència masclista. El servici d’atenció a homes “Repara”, l’Espai Dones i Igualtat i les Oficines d’Igualtat als barris, el programa d’atenció a adolescents “Taronja Sencera” o el programa destinat a dones majors “Dones grandioses”.

D’altra banda, respecte als drets humans, la regidora Lucía Beamud ha dit que “estem donant a conèixer les solucions i iniciatives que estem implantant a València davant l’augment dels delictes d’odi i les agressions físiques per motius d’orientació o identitat sexual, d’origen, per ideologia política, etc… Així, estic presentant el pla de convivència, un pla contra la discriminació i els delictes d’odi, amb la intervenció de més de 90 associacions per a elaborar-lo.

També, la creació de la nova Oficina Contra els Delictes d’Odi, que obrirà la setmana que ve. A més del Pla Diversitas per al col·lectiu LGTBI”.

Entre les ciutats participants destaquen les franceses Bordeus i Lió, Ginebra (Suïssa), Sao Paulo (Brasil), les ciutats dels Països Baixos Utrecht i La Haia, Montevideo (Uruguai), Bogotà (Colòmbia), Roma (Itàlia), Xian (Xina) o Klang (Malàisia), entre altres.

Presentació de la candidatura de valència a l’ECCAR

València també presentarà la candidatura de la ciutat a formar part de l’ECCAR, que és una Coalició Europea de Ciutats Contra el Racisme. ECCAR va néixer el 2004 promoguda per la UNESCO, amb l’objectiu de crear una xarxa de ciutats interessades a compartir experiències i millorar la seua política de lluita contra el racisme, la discriminació i la xenofòbia.

ECCAR té establert un pla d’acció de 10 punts entre els quals hi figuren: una major vigilància contra el racisme, proporcionar assessorament i seguiment de les polítiques municipals o proveir més suport a les víctimes del racisme i de la discriminació. Lucía Beamud ha valorat que “ECCAR ofereix una caixa d’eines molt interessant per combatre les injustícies per raó de raça”.