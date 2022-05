Sandra Gómez: “L’empastre heretat del PP de Rita Barberá per l’empastre de Tabacalera posa hui en perill una de les seus municipals”

L’Ajuntament de València renunciarà al pagament en espècie, és a dir, amb edificabilitat en altres solars, per a complir la sentència de Tabacalera. Així ho ha anunciat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, qui ha confirmat que el consistori realitzarà l’expropiació que estava pendent en Misser Mascó i l’abonarà en metàl·lic per a complir amb l’execució de la resolució judicial.

“Estem treballant en una solució des d’Urbanisme a este empastre que va generar el PP de Rita Barberá. Per això, donarem per abonat el preu d’expropiació de Tabacalera amb el pagament en espècie que es va fer en el seu moment amb el solar de la plaça d’Amèrica.

No retornarem els 6,7 milions que ens demana Guadalmedina per l’edificabilitat de la parcel·la ja construïda en Misser Mascó, és a dir, la de l’edifici que ja està construït, venut, cobrat i fins i tot declarat en Hisenda. I, finalment, com la sentència va establir que no es podia pagar en espècie, ens limitarem a expropiar l’altra parcel·la pendent perquè siga un gran jardí”, ha explicat la vicealcaldessa.

Gómez ha manifestat que el pagament d’esta expropiació “serà el perjudici directe que els governs del PP i de Rita Barberá li hauran costat a esta ciutat”. La vicealcaldessa ha posat l’accent que la situació generada per este “empastre que el Tribunal Superior de Justícia va considerar agressiu, depredador amb el patrimoni històric i que només tenia com a objectiu afavorir urbanísticament a l’empresa” és part de la “herència enverinada i el gran empastre que ens arriba hui del govern del PP de Rita Barberá perquè posa en perill fins a l’edifici municipal de Tabacalera”.

La vicealcaldessa es referia així a la sol·licitud de Guadalmedina en els jutjats perquè l’Ajuntament de València retorne l’edifici de Tabacalera després de l’anul·lació de l’operació urbanística per part dels tribunals. “Hi ha una notificació per part dels jutjats en la qual Guadalmedina ha sol·licitat l’execució de la sentència i on, repassat l’escrit, la primera conclusió que traiem és que busca duplicar els guanys aconseguits en Tabacalera. És a dir, sol·licita a l’Ajuntament de València recuperar l’edifici de Tabacalera sense retornar el solar de plaça d’Amèrica amb el qual es va realitzar la permuta, i no sols això sinó també sol·licita la devolució dels 7 milions que va pagar per l’edificabilitat de l’edifici ja construït de Misser Mascó malgrat que Guadalmedina va desenvolupar les dues promocions d’habitatge, les va vendre, es va enriquir i es va lucrar amb les dos promocions”, ha continuat.

Gómez ha recalcat que la Regidoria de Desenvolupament i Renovació urbana rebutja “per complet la pretensió absurda de l’empresa” i ha incidit en què la sol·licitud de la mercantil en els jutjats és fruit “del empastre del PP de Rita Barberá les conseqüències del qual patim hui. L’escrit d’execució el tenim esta setmana damunt de la taula i és hui quan es parla de retornar Tabacalera i que l’Ajuntament es quede sense un dels seus edificis més importants de gestió administrativa de la ciutat per la irresponsabilitat i la gestió fraudulenta i en contra de l’interés públic del govern del PP i de la senyora Barberá que la mateixa portaveu del grup popular tant s’obstina a reivindicar”, ha indicat Gómez.

Finalment, la vicealcaldessa ha criticat que quan es va produir la sentència “el PP i Cs van celebrar que el TSJ anul·lara una proposta de solució que havíem fet des de la Regidoria d’Urbanisme de liquidació del conveni i de pagament en espècie a l’empresa Guadalmedina. Es va celebrar obertament i ostentosament per part del PP i vaig advertir que això podia passar i hui es demostra que la solució que vam posar damunt de la taula era la millor”.

