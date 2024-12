València homenatja les persones centenàries amb un emotiu acte al Palau de l’Exposició

El Palau de l’Exposició de València acull l’homenatge a 34 persones centenàries, destacant la seua saviesa i aportacions a la ciutat.

L’acte, presidit per l’alcaldessa María José Catalá, forma part de la 41a Setmana de les Persones Majors i posa en valor la contribució d’estes persones que, amb els seus 100 anys de vida, han ajudat a construir la València actual. Cada participant rep l’escut de la ciutat com a símbol de reconeixement.

L’alcaldessa destaca que els centenaris “són tresors de la ciutat”, reconeixent la seua experiència com una brúixola per guiar en moments difícils. A més, la regidoria de Majors reafirma el seu compromís per continuar oferint activitats als 51 centres municipals dedicats a les persones majors, amb especial atenció a la soledat no desitjada i l’estimulació cognitiva.

Amb 165 persones centenàries segons el padró municipal, aquest homenatge anual es converteix en un espai per reconéixer el paper fonamental de les persones majors en la societat valenciana, posant en relleu els valors de germanor i agraïment durant els dies festius de Nadal.