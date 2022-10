El president de l’Empresa Municipal de Transports de València (EMT), Giuseppe Grezzi, i la directora gerent, Marta Serrano, s’han reunit hui amb una delegació de l’empresa de transport públic de París (RATP) per compartir experiències i els reptes del transport públic urbà.

Durant la trobada, realitzada en les instal·lacions de Depòsit Sud, l’operador parisenc ha mostrat el seu interés pels projectes estratègics de l’EMT per a continuar fomentant un transport públic innovador i sostenible. Així, els tècnics de l’EMT han presentat els detalls de la recent reestructuració de la xarxa d’autobusos per a adaptar-se a les noves necessitats de la mobilitat urbana o la plataforma MaaS (Mobilitat com a Servici) que està desenvolupant l’entitat dins del projecte “Ciutats Connectades”.

“València és un exemple de polítiques de mobilitat sostenible per a ciutats com París gràcies als nostres projectes de digitalització i descarbonització del transport públic urbà”, ha assenyalat Grezzi. En este sentit, ha destacat, “és molt interessant poder compartir experiències amb altres operadors que ens ajuden a crear sinergies per a oferir una mobilitat urbana més eficient, intel·ligent i de qualitat”.

La delegació, encapçalada pel director d’Estudis i Planificació de la RATP, Laurent Gerardin, també ha visitat les cotxeres i tallers de l’EMT per a conéixer de prop els plans d’electrificació del Depòsit Sud amb la compra de vint nous vehicles elèctrics, així com el pla estratègic de renovació de la flota empresa per l’entitat des de 2015