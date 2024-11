València intensifica els controls al llac de l’Albufera després de la DANA

L’Ajuntament de València, mitjançant la Regidoria Devesa-Albufera, manté una vigilància permanent sobre els nivells d’aigua de l’Albufera per garantir la seguretat de la zona després de la DANA.

El regidor José Vicente Gosálbez ha supervisat els treballs juntament amb tècnics i ha destacat l’avaluació exhaustiva dels danys per aplicar mesures de conservació immediates.

Per a això, estan en contacte amb la Junta de Desguàs per coordinar l’obertura de les comportes i facilitar el drenatge.

Les comportes de la Gola de Pujol i Perellonet estan actualment obertes per assegurar un desguàs eficient.

Segons les inspeccions, hi ha uns 155.000 metres quadrats de canyes i residus que s’han acumulat per les aportacions dels barrancs, especialment el Poio. Gosálbez ha informat que els nivells d’aigua han descendit de 110 a 35 centímetres des del pic màxim de l’octubre.