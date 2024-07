València lidera la formació de futurs astronautes espanyols amb Space Camp    

L’Ajuntament, a través de la seua estratègia València Innovation Capital, impulsa el campus per a joves per a fomentar les noves vocacions en l’àmbit STEAM

Vora 100 joves entre 10 i 17 anys participen en este campament. Que es desenvolupa durant este mes de juliol en Les Naus i a l’Escola de Ciència

Este matí, la regidora de Turisme, Innovació i Captació d’Inversions, Paula Llobet. Ha visitat el campament Space Camp València, que s’ha convertit en un referent per a joves que s’apassionen per la ciència i l’exploració espacial.

Durant la seua visita, la regidora ha pogut comprovar com les i els joves aprenen amb diversos entrenaments. Per a poder optar en el futur a convertir-se en astronautes. Construint un coet espacial, un vehicle per a explorar Mart o pujant-se’n a un giroscopi, entre altres activitats.

Tal com ha declarat Llobet “amb este campament, València es consolida com un referent en innovació i ciència. Esta iniciativa no sols fomenta les vocacions científiques. Sinó que també contribueix a la formació dels futurs professionals que impulsaran el desenvolupament de la nostra ciutat. Estic convençuda que molts d’estos joves es convertiran en els líders de la nova era espacial”.

Per a iniciar a xiquets i xiquetes en la formació aeroespacial, participen com a copilots d’avions ultralleugers, treballen en condicions de gravetat zero o tripulen a través de la Realitat Virtual l’Estació Espacial Internacional.

Amb la intenció que la iniciativa siga accessible a qualsevol persona, independentment de la seua situació econòmica, el campament ha comptat amb un programa de beques amb l’ajuda d’impulsors, col·laboradors i organitzadors.

En esta línia, l’activitat està recolzada pel suport d’empreses potents PLD Space, Power Electronics, SPB i Teika, juntament amb el suport d’institucions públiques com la Universitat Politècnica de València (UPV), la col·laboració entre l’Ambaixada dels Estats Units a Madrid i la Universitat Politècnica de València, American Space València i l’Ajuntament.