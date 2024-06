València llança mapes accessibles i interactius del Jardí del Túria   

Els plans estaran disponibles en les oficines de turisme i en la web municipal en l’apartat de ‘turisme’

La ruta es podrà fer de manera independent o a través de visites guiades gratuïtes del 30 de juny al 18 d’agost

El servici de Turisme de l’Ajuntament llança mapes accessibles i interactius del Jardí del Túria amb l’objectiu de realitzar un recorregut de manera lúdica i interactiva per este espai natural. “Seguint la línia de la sostenibilitat turística, volem que totes les persones coneguen cadascun dels racons que conformen el pulmó verd que caracteritza a la ciutat de València i que ens ha fet posicionar, enguany, com a Capital Verda Europea 2024”, ha apuntat la regidora de Turisme, Innovació i Captació d’Inversions, Paula Llobet.

Es tracta d’uns mapes amb pictogrames adaptats per a persones amb dificultat visual i cognitiva, que permeten identificar tots els elements que componen la vèrtebra verda que recorre tota la ciutat. “L’itinerari discorre pels tres trams que componen el riu que recorre València, des del Parc de Capçalera fins a la Ciutat de les Arts i les Ciències. Una iniciativa per a tots els públics, que permetrà acostar a la ciutadania amb diversitat funcional el patrimoni de la ciutat”, ha destacat Llobet.

A partir del disseny del mapa, s’han creat visites guiades gratuïtes adaptades i accessibles, que començaran el diumenge 30 de juny fins al diumenge 18 d’agost per a aquelles persones que desitgen conéixer més en profunditat cadascun dels punts d’interés i ponts que conformen el jardí. Estes rutes tindran una duració de dos hores i totes començaran a les 10 del matí, des del Pont de Serrans (al costat de les torres) fins al pont de l’Assut de l’Or (Ciutat de les Arts i les Ciències). A més, s’impartiran en castellà (el dia 21 de juliol), valencià (el 18 d’agost) i anglés (el 4 d’agost), reservant llocs per a realitzar-les en castellà i amb intèrpret de LSE (Llenguatge de signes espanyol) el 30 de juny.

D’altra banda, els mapes es repartiran en les oficines de turisme de la ciutat. S’han imprés en paper, que compleix amb certificat FSC i PEFC. El material usat és 100% reciclatge, perquè prové de la fusta de boscos gestionats de manera sostenible, on la tala es realitza conforme als requisits internacionals estipulats. Encara que, també estaran disponibles en l’apartat de ‘turisme’ de la web municipal.

Per a fer la visita guiada gratuïta és necessari inscriure’s prèviament a través d’inscripcionturismo@valencia.es. En esta comunicació ha de figurar la data en la qual es desitja realitzar la ruta; així com el nom i cognoms de qui assistisca, i el seu número de contacte. En total, podran inscriure’s un màxim de quatre persones per e-mail. Esta inscripció es confirmarà via correu electrònic.

Jardí del Túria

El Jardí del Túria és un parc urbà públic situat en l’antic llit del riu Túria, amb més de tres milions de visitants anuals, és el més visitat d’Espanya, actualment.

El recorregut proposat en el mapa interactiu té dos vessants: els punts d’interés i els ponts que conformen la zona.

Els punts d’interés proposats són l’Oceanogràfic, l’Àgora, el Museu de les Ciències, l’Umbracle, el Palau de les Arts, el Palau de la Música, Vivers, el Museu de Belles Arts, el Jardí Botànic, l’Estadi d’Atletisme, Naturia, cap de Capçalera, el Mirador del Morro i el Bioparc.

Quant als ponts plantejats per a visitar, són el pont de l’Assut de l’Or, el de Montolivet, el pont de l’Àngel Custodi, el pont d’Aragó, el dels Flors Alcaldessa Rita Barberà, pont de l’Exposició, pont del Real, de la Trinitat, d’Assot, de Serrans, de Sant Josep, de les Arts; a més del pont de les Glòries Valencianes, pont de Campanar, Groc, del Nou d’Octubre i, finalment, el del Bioparc.