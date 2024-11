València llança un repte per a abordar el desafiament dels residus de la dana

L’Ajuntament convoca un ‘hackathon’ amb 60 participants, 20 hores de treball i un propòsit comú: dissenyar solucions sostenibles a reptes clau, com el tractament de residus generats per les inundacions

El repte, organitzat en el marc de la Capital Verda Europea 2024, premiarà amb 3.000 euros a l’equip guanyador i amb 2.000 euros al segon classificat

L’esdeveniment, que unix innovació, sostenibilitat i acció enfront de l’emergència climàtica, compta amb la participació d’organitzacions i entitats com Consum, Dacsa, Simetria i ITENE, i la Generalitat Valenciana

Al llarg d’este divendres 29 i el dissabte 30 de novembre, la ciutat de València serà l’epicentre de la innovació sostenible amb el ‘hackathon’ de València Capital Verda Europea 2024, un esdeveniment que reunirà més de 60 professionals de diverses disciplines en La Farinera. Organitzat per Innova&acció, el repte busca solucions innovadores per a alguns dels majors desafiaments mediambientals de la nostra societat, destacant la importància d’actuar enfront dels efectes de fenòmens climàtics extrems.

En este context, l’Ajuntament de València, a través de València Innovation Capital, ha plantejat un repte crucial: com arreplegar i reutilitzar els residus generats per la recent DANA. Este desafiament no sols busca mitigar l’impacte dels residus, sinó també establir les bases per a solucions sostenibles que puguen replicar-se en el futur.

La regidora de Turisme, Innovació i Captació d’Inversions de l’Ajuntament de València, Paula Llobet, ha subratllat la rellevància d’este ‘hackathon’: “La innovació és clau per a abordar desafiaments com els que planteja la Dana. Este esdeveniment no sols busca respostes ràpides i efectives, sinó que també obri la porta a oportunitats de negoci, creació d’ocupació i l’enfortiment del nostre compromís amb la sostenibilitat”.

El repte de l’Ajuntament inclou aspectes tècnics i logístics com:

Reciclatge i reutilització econòmicament viables: les solucions no han de costar més que el producte final.

les solucions no han de costar més que el producte final. Escalabilitat i diversitat : dissenyar mètodes que aborden grans volums de residus i diferents tipologies com a mobles, roba, electrodomèstics, etc.

: dissenyar mètodes que aborden grans volums de residus i diferents tipologies com a mobles, roba, electrodomèstics, etc. Adaptació a diferents nivells de contaminació: des de residus exposats a l’aigua i llot fins a elements rescatats d’interiors o exteriors.

des de residus exposats a l’aigua i llot fins a elements rescatats d’interiors o exteriors. Innovació tecnològica i social: impactar en la creació d’ocupació i en el desenrotllament de noves empreses.

Després de 20 hores de treball intensiu, els equips presentaran les seues solucions davant un jurat d’experts en sostenibilitat i innovació, format per Lorena García Villar, directora del Club d’Empreses Responsables i Sostenibles (CE/R+S); Pablo Rojo Ceinos, COO del CEEI València i Celsa Monrós, experta en adaptació climàtica en Climate KIC.

Els projectes seran avaluats en funció de la seua sostenibilitat, innovació, viabilitat i capacitat de generar impacte social. L’equip guanyador serà reconegut amb un premi de 3.000 euros, atorgat per Innova&acció, mentre que el segon lloc rebrà 2.000 euros, patrocinats per Wayco Cotreball.

Reptes sostenibles amb impacte global

El ‘hackathon’ no es limita al repte de l’Ajuntament. Empreses i organitzacions com Consum, Dacsa, Simetria, ITENE i la Generalitat Valenciana també han plantejat desafiaments relacionats amb la sostenibilitat. Els participants comptaran amb el suport de mentors especialitzats per a desenrotllar propostes viables i transformadores. A més, l’esdeveniment inclourà una taula redona sobre la ‘Missió Climàtica 2030’, on es debatran els passos necessaris perquè València lidere el camí cap a un futur més sostenible.

El ‘hackathon’ de València Capital Verda Europea 2024 no és només una competició, és una invitació a transformar la sostenibilitat en un llegat tangible. En un moment en el qual l’impacte del canvi climàtic és innegable, este esdeveniment demostra que la col·laboració i la innovació poden ser ferramentes poderoses per a crear un futur més verd. Les Inscripcions per a participar estan obertes en el següent enllaç: https://innovayaccion.com/formulario-participantes-hackathon-sostenibilidad-2024-madrid.