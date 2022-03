València mostra els seus avanços Smart City al Mobile World Congress

El regidor d’Agenda Digital de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, participa des de hui a la Mobile World Congress 2022 que, en estos dies, té lloc a Barcelona. L’edil aprofitarà esta important cita internacional tecnològica per tal d’exposar la visió de l’Ajuntament i de l’àrea de Smart City València pel que fa a la transformació digital.

Així Fuset ha participat hui com a ponent de la taula redona “Innovaciones tecnológicas que modelan el futuro del sector turístico” on també han participat Enrique Martínez Marín, President de Segitur; Francisco Huidobro, Director de Servicios Digitales en Orange España; i Daniel Rocafort, CEO de Visyon-Mediapro.

A la xarrada, l’edil ha exposat els avanços com a Smart City de la ciutat, ha destacat la necessitat d’orientar eixa estratègia en la implementació de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible i ha aprofitat per recordar que “València és enguany Capital Europea del Turisme Intel·ligent, entre d’altres motius per a l’aposta per una transformació digital orientada a la sostenibilitat i l’activació econòmica”

Fuset visitarà també diversos espais de la gran fira tecnològica per donar suport a les empreses valencianes presents al certamen, com ara les startups presents de la mà de VLC Tech City. També visitarà les parades d’Orange per seguir els avanços dels projectes pilot de 5G que la teleco lidera a la ciutat de València, com ara els projectes de turisme i de manteniment d’infraestructures on hi col·labora l’Ajuntament. Igualment, també assistirà a esdeveniments organitzats per Telefònica, empresa de telecomunicacions responsable de la plataforma digital urbana sobre la qual descansa el projecte smart city de València.

Per a Fuset “poder mostrar els avanços de València com a ciutat intel·ligent en un esdeveniment tecnològic de gran rellevància internacional és una oportunitat de posar a València en el mapa del progrés digital orientat a les persones”.

