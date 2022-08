Emiliano García subratlla “la col·laboració i l’acostament que permet l’agermanament entre les dos ciutats”

València participa en la VI Exposició Internacional Ruta de la Seda que se celebra entre el 14 i 18 d’agost a Xi’an (Xina), ciutat amb la qual està agermanada. Com a Capital Mundial del Disseny 2022 i Capital Europea del Turisme Intel·ligent 2022, Visit València presentarà als visitants i residents a Xi’an l’oferta històrica, cultural i gastronòmica, així com les possibilitats d’oci, el disseny i l’art que oferix la ciutat.

Segon el regidor de Turisme i Internacionalització i president de la fundació municipal Visit València, Emiliano García, “per a Xi’an, València és una vella amiga”. El 9 de juny de 2016 es va signar la declaració d’intencions entre els alcaldes de les dos ciutats, amb l’objectiu de desenvolupar accions futures encaminades a buscar la fraternitat entre tots dos municipis i definir programes d’intercanvi. L’impuls d’activitats bilaterals va culminar al novembre de 2020, quan València i Xi’an van formalitzar la seua condició de ciutats germanes. Estes relacions amistoses, ha manifestat García, “es van mostrar especialment valuoses quan es va desencadenar la pandèmia i Xi’an va donar desenas de milers de màscaretes a València”.

L’edil també ha recordat que “València és molt atractiva per als turistes xinesos”. Abans de la pandèmia provocada per la covid-19, la taxa de creixement de visitants en el mercat xinés va ser del 9,5 % entre 2018 i 2019, i del 33% en els cinc anys anteriors, “xifres que revelen l’interés dels visitants xinesos”.

“L’agermanament entre València i Xi’An és, sens dubte, la millor plataforma de col·laboració per promoure un acostament cultural, econòmic i social molt enriquidor per a tots dos”, ha declarat Emiliano García. “Fruit d’esta aliança, és un honor per a València comptar amb una presència en l’Exposició Internacional de la Ruta de la Seda de la mà de Xi’An”, ha afegit el regidor.

València i Xi’an, unides per la seda

El vincle entre València i Xi’an es remunta fa més de 2.000 anys. La seda s’ha associat durant molt de temps amb la riquesa, el comerç i els intercanvis culturals. També és un dels béns que es van comercialitzar per primera vegada a través de les fronteres. La història de València està íntimament relacionada amb la seda, com la de Xi’an. Gràcies a la seua situació geogràfica, València ha sigut porta d’entrada al Mediterrani i ciutat important en el tram occidental de la Ruta de la Seda. Antigament, els vaixells i els comerciants acudien en massa a València, que va arribar a ser coneguda com la capital de la seda. En eixe moment, la ciutat, com a centre del comerç de seda, podia fins i tot determinar els preus de la seda a Europa.

En 1483 València va estrenar la Llotja de la Seda. L’edifici gòtic va ser inscrit en la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO en 1996. En 1686, es va establir el Col·legi de l’Art Major de la Seda. Ara es coneix com el Museu de la Seda, un edifici barroc que acull els arxius de gremis i sedes. Com a atractiu per als visitants també es pot vore un teler del segle XVIII i aprendre com funciona. A la fi del segle XVIII, el barri de Velluters comptava amb uns 5.000 telers. L’entramat urbà del barri i el Palau de Tamarit també reflectixen l’important paper de València en la indústria de la seda entre els segles XV i XVIII.

Les Falles també contribuïxen a preservar la vestimenta tradicional com a patrimoni viu de la indústria de la seda i són un dels plats forts que oferix Visit València al mercat xinés.