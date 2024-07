València presenta a Barcelona el seu Sandbox urbà com un cas d’èxit

El sandbox urbà de València és pioner a Europa

Llobet presenta l’ordenança de València com un exemple d’administració local líder en innovació

El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat el mes d’abril passat l’ordenança de Sandbox Urbà de València. Pionera a la Unió Europea, i que converteix tota la ciutat en un laboratori d’innovació. Un escenari real per a provar projectes que puguen aportar solucions innovadores i impactar positivament en el desenvolupament econòmic, social i mediambiental de la ciutat.

Este matí la regidora d’Innovació, Paula Llobet, ha participat en la jornada “Sandbox: Entendre i implementar. Guia per a entorns controlats de proves”, organitzada a Barcelona pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Com a exemple de ciutat a l’avantguarda de la innovació urbana i tecnològica.

La regidora ha explicat en la taula debat, juntament amb d’altres ciutats europees, l’experiència de València per a inspirar altres urbs que segueixen els seus passos. Llobet ha destacat tres factors clau que diferencien el Sandbox urbà de València. “El concepte de tota la ciutat convertida en gran laboratori urbà. Que no només ofereix espais i infraestructura. Sinó també grans esdeveniments on poder experimentar l’estreta col·laboració publicoprivada. Que és clau per a aconseguir l’èxit, i una cosa en la qual també hem innovat. Des de l’Ajuntament ens arrisquem i compartim els riscos i beneficis econòmics amb les empreses emergents. Som una administració facilitadora, que impulsa la innovació en comptes de posar obstacles”.

En este sentit, València ha creat una finestreta única per a l’ecosistema d’innovació. Per a simplificar i agilitzar els processos, que era una demanda històrica d’empreses i investigadors.

S’ha realitzat la primera experimentació real este mateix mes de juliol a la platja urbana de la Malva-rosa

A més, la regidora ha subratllat que esta eina ja s’està provant a València de manera pionera. S’ha realitzat la primera experimentació real este mateix mes de juliol a la platja urbana de la Malva-rosa. El primer experiment s’ha realitzat amb el robot autònom Platjabot, una aspiradora que neteja les platges i funciona amb intel·ligència artificial. Té una autonomia de fins a set hores i pot recórrer fins a quatre quilòmetres en una hora. L’empresa que l’impulsa ha pogut provar la viabilitat del seu producte en un entorn real, vore els problemes als quals es pot enfrontar i donar-los solució abans d’eixir al mercat.

En opinió de Paula Llobet, “amb proves com esta impulsem la innovació de les empreses i empreses emergents. Estem molt satisfets de ser la primera ciutat espanyola a implementar el Sandbox, un assoliment que ens consoli