València presenta la seua candidatura per a ser Capital Europea de la Innovació

El Servei d’Innovació de l’Ajuntament de València, juntament amb un equip transversal format pel centre d’innovació Las Naves, la Fundació València Activa i l’Oficina de Ciutat Intel·ligent, han presentat la candidatura de València a la Capitalitat Europea de la Innovació (iCapital Awards) en la seua edició 2022.

La presentació d’esta candidatura és el resultat d’una moció presentada el passat 1 d’abril conjuntament per la Regidoria d’Emprenedoria i Innovació Econòmica i dels regidors d’Innovació i Gestió del Coneixement, i d’Agenda Digital i Administració Electrònica. Amb ella proposaven aprovar l’elaboració i presentació de la candidatura de l’Ajuntament de València als iCapital Awards 2022.

La Unió Europea, a través de la Comissió Europea, va publicar esta huitena edició dels premis reconeixent la contribució de les ciutats al desenvolupament d’ecosistemes locals d’innovació, en benefici de la innovació revolucionària i el benestar de les persones.

Els premis Capital Europea de la Innovació 2022 tenen com a objectiu secundar bones pràctiques inspiradores de la innovació, que estan implementant les ciutats europees. Els premis són un prestigiós reconeixement als administradors de la ciutat que tenen la valentia d’obrir les seues pràctiques de governança a l’experimentació, impulsar la innovació per tots els mitjans, ser un referent per a altres ciutats, i per a ampliar els límits de la tecnologia en benefici de la seua ciutadania.

La ciutat guanyadora de la convocatòria serà nomenada Capital Europea de la Innovació 2022 i rebrà un premi d’un milió d’euros. El premi està dedicat a reconéixer les pràctiques innovadores de la ciutat guanyadora, elevar el seu nivell internacional, i millorar la seua capacitat com una urbs model àmpliament reconeguda per a innovació urbana.

D’altra banda, les dos ciutats classificades en segon i tercer lloc, amb les pràctiques d’innovació més disruptives que generen un impacte destacat, rebran un premi de 100.000 euros cadascuna.

La ciutat de València consolida amb esta candidatura una trajectòria d’anys situada a l’avantguarda europea de les ciutats innovadores destacant per una acció continuada des d’un sector públic innovador i emprenedor que ha sigut capaç d’anticipar la seua ciutat, amb un ampli consens polític i social, les tendències europees en matèria de governança de la innovació per a la dècada 2030 i incloent-les en la seua visió de ciutat a través de l’Estratègia Urbana València 2030; un sector privat impulsor d’un ecosistema d’emprenedoria de talla internacional amb base en el coneixement, les tecnologies habilitadores digitals i la sostenibilitat; unes universitats públiques compromeses amb la seua ciutat i que any rere any se situen en la part alta dels principals rànquings mundials de qualitat universitària; i una societat civil compromesa i dinàmica, composta per un alt teixit associatiu que conforma un ampli mapa social de la ciutat.

El regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement i alcalde en funcions, Carlos Galiana, ha assenyalat que “a Espanya i a Europa es parla molt bé de la innovació que ocorre a València i això és gràcies fonamentalment a la gran creativitat i talent d’esta terra i a la capacitat que ha demostrat esta ciutat i tot el seu ecosistema innovador de treballar junts en innovació. Sempre ho diem perquè així ho creiem: la innovació és un viatge col·lectiu i no una destinació individual. Fa només uns mesos la gran economista Mariana Mazzucato ens visitava i destacava l’encert de la direcció que València ha pres per al desenvolupament d’innovació: la sostenibilitat i la digitalització. Per això, fem una crida a tot l’ecosistema d’innovació perquè facen seua esta candidatura perquè parla de la innovació que ocorre en esta ciutat i de la qual ells i elles són protagonistes. Demostrem a Europa que València mereix ser capital europea de la innovació.”

Els criteris d’avaluació de la Capital Europea de la Innovació de 2022 són: experimentar conceptes, processos, eines i models de governança que demostren el compromís de la ciutat d’actuar com a banc de proves per a pràctiques innovadores; escalar i accelerar el creixement d’empreses altament innovadores, start-ups i pimes mitjançant l’establiment d’un marc jurídic favorable a la innovació; construir ecosistema; expandir i actuar com a model a seguir per a altres ciutats donant suport a la difusió i reproducció de solucions provades que impulsen l’ecosistema d’innovació local; i, finalment, les candidatures han de demostrar la seua visió estratègica a llarg termini, destacant les iniciatives innovadores que han contribuït positivament a la transformació de la ciutat i que secundaran encara més el desenvolupament d’un ecosistema d’innovació sostenible i resilient, assegurant la transició verda i digital.

L’avantsala: haver sigut finalista en 2020

València ja va presentar esta candidatura en 2020 amb la seua estratègia d’innovació Missions València 2030 superant amb èxit totes les fases d’avaluació i sent reconeguda per la Comissió Europea com una de les sis millors ciutats europees en matèria d’innovació. Per este motiu, el projecte va ser premiat amb 100.000 euros que van ser destinats a una crida internacional al millor projecte d’innovació orientat a la Missió Climàtica València 2030. Una missió d’innovació proposada des de València que ha ajudat la ciutat a ser una de les 100 ciutats que la Comissió Europea ha seleccionat dins de la missió europea «ciutats intel·ligents i climàticament neutres».

En l’actualitat, Missions València i la seua innovació s’ha incorporat a la visió de llarg termini de la ciutat i forma part intrínseca de l’Estratègia Urbana València 2030 impulsada pel govern de la ciutat.

Enllaç al vídeo de la candidatura: http://www.valenciaonamissiontogether.eu/