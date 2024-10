València proclama a Berta Peiró i Lucía García falleres majors per a 2025

L’alcaldessa ha presidit este tradicional i solemne acte celebrat en l’Hemicicle municipal que marca l’inici d’un nou calendari faller

Catalá ha qualificat la celebració com “un dels moments més entranyables, emotius i significatius per a la ciutat”

Este dilluns, Berta i Lucía van rebre per telèfon la feliç notícia del seu nomenament

Un any més, l’Hemicicle municipal ha sigut el tradicional escenari en el qual l’alcaldessa de València, María José Catalá, juntament amb el regidor de Falles i president de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha presidit l’emblemàtic acte que inaugura la festa fallera i pel qual s’ha proclamat falleres majors de València per a 2025 a Berta Peiró i Lucía García.

En la seua intervenció, Catalá ha qualificat esta celebració com “un dels moments més entranyables, emotius i significatius per a la ciutat, però també és reflex de la magnitud de la responsabilitat que des de hui assumixen Berta i Lucía, ambaixadores de la ciutat” i ha afegit que sobre elles “recau la responsabilitat de representar a esta València que reivindica la seua autoestima”.

A l’acte de proclamació han assistit també les falleres majors d’enguany, María Estela Arlandis i Marina García, acompanyades de les seues corts d’honor, així com de representants de les festes de Castelló i Alacant i de membres de la corporació.

En la seua intervenció, la primera edil ha destacat la benvinguda preparada per l’Ajuntament a les recentment nomenades falleres majors de València i que ha tingut com a teló de fons els acords de la cançó “Te quiero” de José Padilla que han sonat a la seua arribada a l’escala principal, engalanada de manera especial per a l’ocasió.

En este sentit, María José Catalá ha explicat que fa 100 anys “el mestre Padilla va compondre esta cançó d’amor dins de la sarsuela “La Bien amada”. Una cançó, convertida un any després en el pasdoble València que va traspassar les nostres fronteres. La cançó és hui dia, després de “El Fallero” del mestre Serrano, el segon himne de la festa de les Falles. I com València és la terra de les flors, de la llum i de l’amor, hui hem volgut que esta fora la vostra benvinguda”.

Per a esta solemne celebració, que es produïx vint-i-quatre hores després de la telefonada en la qual se’ls anunciava la seua elecció, el Cap i Casal s’ha vestit de gala, “amb els colors tradicionals dels telers de la seda”, per a rebre a Berta Peiró i Lucía García “en un dels moments més importants de la vostra vida perquè una fallera major mai oblida quan puja l’escala el dia de la seua proclamació. Unes escales que s’han convertit en un jardí de flors com a homenatge a la tradició sedera valenciana i a tots els professionals que dediquen la seua vida i esforç per a fer de les Falles una cercavila d’artesania”, ha assenyalat la primera edil.

Així mateix, Catalá ha assegurat que les falleres majors representen “els valors d’igualtat, de respecte i d’apoderament femení” i dirigint-se a Berta i Lucía ha afirmat que “són dos falleres de tradició i solera que s’ha aprés en la família i sé que vos deixareu la pell en este any de regnat perquè no és fàcil ser fallera major, suposa un esforç que vull posar en valor perquè dediqueu tot un any de la vostra vida a la ciutat”.

L’alcaldessa ha continuat afirmant que seran “l’espill en el qual es miren moltes xiquetes i joves de la nostra ciutat. Xiquetes hui, però líders del demà. I, per això, heu d’enarborar amb força el sentiment de valenciania i els valors d’un poble acollidor i obert, com és el nostre. Amb el vostre regnat contribuireu a engrandir un llegat, consolidat per les vostres predecessores, però que guiarà a les vostres successores i contribuirà a fer cada vegada més gran una festa que és patrimoni de les valencianes i els valencians, però també de la humanitat gràcies als fallers, als nostres pirotècnics, als nostres artistes fallers, als nostres indumentaristes, orfebres, músics, floristes, gràcies a tot un poble que és germanor”.

En el seu discurs, María José Catalá també ha agraït a les falleres majors 2024, María Estela Arlandis i Marina García, el seu treball i dedicació. “Dos persones que ho han donat tot per fer esta ciutat una miqueta més gran i més especial. València us deu molt. Heu teixit amb lletres d’or el llegat del vostre regnat perquè la manera de ser eternes és teixir un llegat inesborrable i puc dir-vos en nom de tota la ciutat que hi ha un llegat inesborrable de l’any 2024”, ha afirmat.

Així mateix, la primera autoritat municipal s’ha dirigit a Paula Torres i Carla Ibáñez, les màximes representants de les festes de Castelló i Alba Muñoz i Martina Lloret les Belleses del Foc d’Alacant. A totes elles els ha agraït “la dedicació i per teixir esta germanor entre les nostres ciutats, que fa més gran la Comunitat”.

Catalá ha conclòs la seua intervenció subratllant que “València no s’entén sense les Falles. Reflectixen eixa dualitat d’una ciutat que mira al futur amb ambició, que valora la innovació, però que manté fermes les seues arrels, orgullosa de la seua història i les seues tradicions. Les Falles representen la gran expressió de l’alegria, l’art, la llum, el color, el so o l’enginy de la nostra terra i de la nostra gent. Són el batec de la nostra ciutat i ocupen un lloc molt especial en els nostres cors”.

Durant la proclamació, tant la fallera major de València, Berta Peiró, com la nova fallera major infantil, Lucía García, han dirigit unes paraules en el que ha sigut el seu primer discurs al món de les falles. Ambdues han agraït al jurat per haver-los donat esta oportunitat “que els canviarà la vida” i han destacat la seua passió per la festa i el seu desig de “representar les Falles amb orgull i dedicació”, així com “portar al més alt el nom de València i de les Falles”.