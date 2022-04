L’Ajuntament de València i el Col·legi Professional de Tècnics Superiors Sanitaris de la Comunitat Valenciana també treballaran per a crear un Banc on es dipositaran estos productes

L’Ajuntament i el Col·legi Professional de Tècnics Superiors Sanitaris de la Comunitat Valenciana col·laboraran per dispensar cadires de rodes u altres elements ortoprotèsics a aquelles persones beneficiàries de les prestacions econòmiques individualitzades (PEI) que, a més de viure una situació greu deteriorada, requerisquen este tipus de pròtesi per millorar la seua autonomia. Així es desprèn del conveni de col·laboració que ha signat hui la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, amb “l’objectiu de procurar els millors condicions de vida de la ciutadania i de crear un Banc de Moviment on es dipositaran estos productes per a les persones que els necessiten”.

La regidora de Servicis Socials ha signat este acord, en representació de l’Ajuntament de València, amb el Col·legi Professional de Tècnics Superiors Sanitaris de la Comunitat Valenciana, “en el marc la política de mesures adoptades per complir la primera ordenança de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de servicis socials aprovada en València l’any 2020”.

Isabel Lozano ha explicat que l’esmentada ordenança “estableix un catàleg de prestacions per tota la ciutadania, que done cobertura integral a les necessitats bàsiques de les persones més vulnerables”, i ha concretat que “entre estes ajudes es troba, entre altres, l’abonament de productes ortoprotèsics”. “Ara –ha continuat- amb la signatura d’un conveni amb el Col·legi Professional de Tècnics Superiors Sanitaris de la Comunitat Valenciana (COPTESSCV), l’Ajuntament dona resposta a una necessitat sanitària de persones que viuen una situació econòmica precària”.

Pel que fa al procediment que haurà de seguir-se per acollir-se a estes ajudes, Isabel Lozano ha informat que s’iniciarà a instàncies de la persona interessada que haurà de presentar la seua sol·licitud als Centres Municipals de Servicis Socials (CMSS). Esta instància es dirigirà al COPTESSCV, que emetrà un pressupost sense cap cost per a les arques públiques ni per a la persona interessada. En cas de complir-se tots els requisits, l’Ajuntament concedirà l’ajuda que podrà cobrir la totalitat del preu de la pròtesi.

Isabel Lozano ha ressaltat la importància d’este conveni que té una vigència de dos anys i, “per primera volta, impulsa este tipus de prestacions segons una ordenança que és la més ambiciosa a nivell estatal per la tipologia tan àmplia d’ajudes que contempla. Una de les qüestions més importants que contempla és el fet que les persones beneficiàries de l’ajuda no han d’avançar els diners de la seua aportació”.

A més, l’Ajuntament de València junt amb el Col·legi de tècnics superiors sanitaris treballaran per a crear un Banc de Moviment on es dipositaran els productes ortoprotèsics en bon estat que les persones ja no necessiten, i es posaran a punt per a una altra persona que ho necessite.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià