És una de les novetats del Pla municipal de control tributari per a 2022 que la Junta de Govern ha aprovat este divendres

Una de les novetats introduïdes en el Pla municipal de control tributari per a 2022 que la Junta de Govern ha aprovat este divendres és la inspecció de les taxes a les empreses de gas i electricitat. En concret, la comprovació dels preus públics per ocupacions de sòl, subsòl o vol de la via pública a favor dels negocis explotadors d’este tipus de servicis. El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha assegurat que “centrarem els nostres esforços que també estes grans empreses, molt en voga per la crisi energètica, contribuïsquen a la ciutat de València com deuen i com diu la llei que han de fer-ho”.

El regidor Borja Sanjuán, acompanyat del vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha comparegut en roda de premsa per informar dels assumptes tractats per l’òrgan col·legiat. En relació a les taxes a les empreses de gas i electricitat, ha manifestat que, a causa de la seua complexitat, “porta molt temps regulada als ajuntaments i encara no hem aconseguit cobrar-la d’acord a allò que hauria de ser”. D’ahí la mesura de reforç en la inspecció.

Sanjuán s’ha referit a altres objectius del pla de control tributari, que en els últims sis anys ha permés rescatar del frau fiscal més de 42 milions d’euros. Així, s’han “tancat conformitats” amb les empreses de motos elèctriques compartides que han estat desenvolupant la seua activitat a la ciutat, tot i que encara no existia autorització. D’eixa manera, “com a element preceptiu per poder obtindre l’autorització, hauran de pagar per l’ús efectiu que ja han fet de l’espai” al voltant de 390.000 euros.

Així mateix, s’investigarà “la simulació de domicili de vehicles que operen a València, però que estan censats en altres municipis i, per tant, no estan pagant el tribut on han de fer-lo”. Sanjuán s’ha referit a “paradisos fiscals de cens de vehicles, alguns molt rellevants, on hi ha moltíssims més vehicles que persones censades, i hi ha vegades que esta xifra es multiplica per deu o fins i tot per cent”.

D’altra banda, tal com ha assenyalat el regidor, es prosseguirà amb la comprovació en els sectors de comerç, hostaleria, hostalatge, immobiliàries, servicis recreatius i culturals, de fabricació, financeres i segurs, sobre aquelles activitats que facturen més d’un milió d’euros. Es tracta de “línies on el frau fiscal és més quantiós i pot ser més productiu obtindre estos recursos per a l’Ajuntament”. De fet, del total de les inspeccions sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), de cada 100 euros investigats, hi ha 78 en frau fiscal.

Finalment, un altre dels aspectes en què es centrarà el pla d’inspecció municipal consistix a solucionar “l’allau de situacions en relació amb la plusvàlua” afectades per les sentències del Tribunal Constitucional.

Taxa de clavegueram

La Junta de Govern també ha autoritzat este divendres l’adjudicació del contracte de col·laboració en la gestió del cobrament de la taxa de clavegueram a EMIVASA, per import de 3.630.000 euros i cinc anys de duració. És “una de les taxes més importants i amb millor percentatge de cobrament gràcies que s’ha efectuat tradicionalment en el mateix rebut de l’aigua, una forma molt còmoda per als veïns i veïnes”, ha indicat Sanjuán. L’edil ha indicat que, amb el canvi de normativa, l’Ajuntament s’ha vist obligat a adaptar la manera de contractació del cobrament de la taxa, “però es manté dins dels mateixos termes i cap veí notarà cap alternació”, de manera que “estalviem tràmits i burocràcia”.

Societat Econòmica d’Amics del País

L’òrgan col·legiat del govern executiu municipal ha donat llum verda a un conveni de 15.000 euros amb la Reial Societat Econòmica d’Amics del País, destinats a finançar les activitats de difusió cultural de l’entitat, que, segons ha remarcat Borja Sanjuán, va ser “pionera en la creació de les primeres escoles de comerç per a dones, va finançar la primera xarxa d’aigües potables de la mateixa ciutat de València o va construir el primer ferrocarril valencià”.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià