València rep l’informe ‘Microxips Espanya 2025’ del grup de treball de Chipnation

A principis de desembre, València va acollir el congrés Chipnation, un esdeveniment clau per a la indústria espanyola de microxips i semiconductors, celebrat en Caixaforum València els dies 2 i 3 de desembre.

El comitè d’organització del congrés va lliurar a l’Ajuntament de València un informe titulat ‘Microxips Espanya 2025, cap a una Nova Estratègia Europea de Semiconductors’. L’informe va ser rebut per la regidora delegada d’Innovació, Paula Llobet, de mans de Mayte Bacete, presidenta de València Silicon Clúster, i Álvaro Pineda, president de l’Associació Espanyola de la Indústria de Semiconductors (AESEMI).

L’informe és el resultat del treball del Working Group sobre el capítol de microxips de l’Informe Draghi, que va ser redactat durant el congrés Chipnation. Aquest grup tècnic va reunir més de 30 experts de tot Espanya per debatre i elaborar estratègies sobre la indústria de semiconductors. El document serà enviat als Comissaris de Sobirania Tecnològica i Estratègia Industrial de la UE, al Parlament Europeu, al Comité de Regions, a l’Assemblea Europea de Regions de Semiconductors (ESRA), al Govern d’Espanya i a la Generalitat Valenciana.

Chipnation va ser una gran cita per a la indústria espanyola de semiconductors, amb més de 70 ponents, representants de diverses administracions públiques i les 15 universitats espanyoles que han creat càtedres sobre semiconductors en el marc del programa PERTE Xip. El congrés va comptar amb més de 300 assistents presencials i més de 1.400 visualitzacions en línia. Es van celebrar també dos grups de treball especialitzats: un sobre les càtedres de semiconductors i un altre sobre l’Informe Draghi.

L’Informe Microxips Espanya 2025 anticipa els passos del sector industrial espanyol en relació amb les previsions de la Comissió Europea, que ha dissenyat una nova estratègia de semiconductors, com proposa l’Informe Draghi. Aquest informe és essencial per a la transformació de la indústria de microxips a Espanya, alineant-se amb els objectius de la UE i amb les recomanacions de la Presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Diversos estats membres de la UE han donat suport a les propostes d’aquest informe.

Entre les recomanacions destacades de l’informe, es proposa la creació d’una nova estratègia espanyola de semiconductors que sigui correlativa a la nova estratègia europea, així com l’especificació del Tech Skills Acquisition Program per gestionar el talent en aquest sector. A més, el document defensa que l’estratègia espanyola posterior al PERTE Xip no hauria de reduir els objectius ni el finançament previst, sinó que hauria de continuar desenvolupant-se amb més abast i recursos.

La col·laboració entre València Silicon Clúster i l’Ajuntament de València ha estat clau per a l’èxit de Chipnation. La regidora Paula Llobet va destacar que València és un referent en el sector de semiconductors, concentrant més del 50% del talent de la indústria a nivell nacional. Aquest congrés ha estat també un impuls per a establir una aliança estratègica entre el sector de microxips i València Innovation Capital (VaSiC), amb la incorporació del sector dels semiconductors com a nou eix d’actuació estratègica.

Un dels resultats més rellevants de Chipnation ha estat la signatura d’un Memoràndum de Col·laboració (MoU) entre totes les càtedres creades en el marc del PERTE Xip, que busca impulsar el sector i superar els reptes comuns de les càtedres de semiconductors.

Balanç econòmic i donació solidària:

L’organització de Chipnation ha informat que, després de deduir els costos d’organització, s’ha obtingut un saldo positiu de 21.012 euros, que es destinarà a ajudar les víctimes de la DANA de València. Aquesta quantitat serà donada per València Silicon Clúster i AESEMI com a part del seu compromís solidari amb les persones afectades pel desastre natural.

Amb la celebració de Chipnation 2024, València reafirma el seu paper com a capital de la innovació tecnològica i de l’indústria de semiconductors, un sector clau per al futur econòmic i industrial de la ciutat i de tot Espanya.

